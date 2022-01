Kit tampone rapido: dove acquistarlo online a prezzi convenienti

Ormai da mesi, i tamponi rapidi sono entrati nelle nostre vite. Quelli che si fanno in farmacia, certo, ma anche quelli che si acquistano e poi si fanno a casa. Tuttavia, trovarli non sempre è semplice: vanno esauriti in fretta, e talvolta raggiungono prezzi proibitivi. Scopriamo dunque insieme dove acquistare i kit tampone rapido online.

Tampone rapido, cos'è e come funziona

Test antigenico, il tampone rapido rivela se è in corso un'infezione da Covid-19 al momento dell'esame, basandosi sulla ricerca delle proteine virali (antigeni) proprie del SARS-CoV-2 nel muco nasale o nella faringe. Più economico rispetto al test molecolare, è molto più rapido (il risultato arriva in 15 minuti) ma meno affidabile.

Fondamentale è acquistare i kit tampone rapido con marchio CE, convalidati secondo le normative vigenti, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario (UE) e nazionale.

Dove acquistare il tampone rapido fai da te

I kit per il tampone rapido possono essere acquistati in farmacia e nei supermercati, ma anche online: in questo modo, li si può ricevere comodamente a casa senza dover uscire e affrontare lunghe code.

Il

test AndLucky SARS-Covid-19 è un tampone antigenico marchiato CE per la diagnosi del Covid-19: serve dunque a rilevare l'antigene proteico del nucleocapside di SARS-CoV-2 in campioni nasali, orofaringei e nasofaringei.

Si compone di una banda di rilevazione dell'anticorpo monoclonale coronavirus anti-SARS (linea T) e dell'anticorpo policlonale IgG di ratto anti-uomo sulla banda di controllo della qualità (linea C). Una volta prelevato il campione e inserito nell'apposita fessura, questo reagisce con gli anticorpi sopracitati: la miscela viene assorbita, risale attraverso la membrana e interagisce con l'anticorpo monoclonale anti-SARS-CoV-2 di cui è rivestita la banda di rilevamento.

Se compare una barra rosso-violacea in prossimità della C, significa che il test è stato eseguito correttamente. Se compare una seconda banda in prossimità della T, significa che il campione prelevato contiene l'antigene SARS-CoV-2: il test sarà dunque positiva. La persona è negativa se compare la barra in prossimità della C ma non quella in prossimità della T.

Il Test Antigenico AndLucky SARS-Covid-19 viene venduto sul sito di ShopToday in confezione da 20 pezzi: il prezzo è di 7,00 euro per singolo test (con spedizione gratuita).

Tampone rapido: come si usa

Come utilizzare il tampone rapido AndLucky SARS-Covid-19?

Raccolta dei campioni

Campione nasale: ottenere quanta più secrezione possibile inserendo il tampone sterile in una narice (la punta del tampone deve essere inserita fino a 2,5 cm dal bordo della narice). Roteare il "cotton fioc" 5 volte lungo la mucosa per garantire che sia il muco che le cellule vengano raccolti. Ripetere tale procedimento per l'altra narice così da garantire la raccolta della giusta quantità di campione da entrambe le cavità nasali (utilizzare lo stesso tampone).

Campione orofaringeo: ottenere quanta più secrezione possibile inserendo il tampone sterile in gola, sulla mucosa della parete e delle tonsille. Strofinare delicatamente contro la mucosa della faringe e delle tonsille su ambo i lati e contro la parete della gola.

Trattamento dei campioni

I campioni appena raccolti devono essere testati il prima possibile. È essenziale eseguire correttamente le procedure di raccolta e preparazione dei campioni:

lasciare che il dispositivo e la soluzione con reagente raggiungano la temperatura di 15-30°C prima di eseguire il test

eliminare la parte superiore della bottiglina sigillata e aprirla: bottiglina in posizione verticale e lasciare che tutta la soluzione con reagente fluisca nel bulbo della provetta

raccogliere il campione

posizionare il tampone sterile con il campione all'interno della provetta

premere dall'esterno la testa del tampone contro la provetta mentre lo si rimuove quindi cercare di rilasciare più liquido possibile

Cosa fare, se il kit tampone rapido da un risultato positivo? Consultare immediatamente il medico di base. Si ricorda, tuttavia, che in caso lo si faccia a seguito di un contatto con un positivo è necessario non eseguirlo troppo presto: il Covid-19 è rilevabile dopo 48-72 ore dall'avvenuto contagio solamente dai tamponi molecolari, e solo dopo 72 ore anche dai tamponi rapidi.