Casa allagata: come prevenire e come rimediare all'ingresso di acqua

Una casa allagata è sempre una scocciatura, e può causare danni anche molto seri. Che sia per la rottura di una tubatura, o per le piogge abbondanti, poco conta: agire tempestivamente è fondamentale. Ecco cosa fare.

Chiudi l'acqua e stacca la corrente

Se a provocare l'allagamento della casa non è stato il maltempo, chiudi il rubinetto dell'acqua (in genere posto in bagno o in cucina) in modo da interrompere il flusso. Indossa stival e guanti in gomma, e stacca la corrente se puoi farlo in sicurezza (e, dunque, se il contatore non si trova laddove c'è l'allagamento).

Rimuovi l'acqua in eccesso

Cerca di capire cosa ha causato l'allagamento, e valuta l'identità del danno. Se l'acqua entrata è poca puoi agire da te, ma se l'allagamento è significativo o le acque sono sporche, magari con detriti o liquami, è necessario contattare un esperto.

Se puoi procedere da te, indossa degli stivali antiscivolo, guanti e una mascherina e inizia a rimuovere l'acqua. Se il livello è basso bastano stracchi, secchi e spugne, se è alto ti servirà un bidone aspira liquidi o una pompa idraulica (due tecnologie che difficilmente si hanno in casa).

Lava il pavimento

Una volta che l'acqua è stata asciugata o rimossa, scopa bene il pavimento con una scopa a setole rigide e poi lavalo. Fondamentale è scongiurare la formazione di muffa, motivo per cui si consiglia di utilizzare della candeggina da sciacquare poi con acqua calda.

Asciuga i mobili e gli imbottiti

Quando il pavimento è pulito, sempre con l'obiettivo di scongiurare la muffa, è necessario occuparsi dei mobili. Svuotali recuperando gli oggetti di valore, asciuga con cura ciò che puoi tenere e butta via l'irrecuperabile. Pulisci ogni singolo mobile con un detergente privo di ammoniaca e con dell'acqua calda, tieni le finestre aperte e metti in azione il deumidificatore (se ce l'hai). Sposta in cortile gli elettromestici, lavali e lasciali asciugare. Ma se l'allagamento della casa è stato grave, è meglio contattare l'assistenza che ti consiglierà come agire.

Divani, poltrone e materassi - se inzuppati o ricoperti di fango - con ogni probabilità dovranno essere gettati. Tende e biancheria (da bagno o da letto) puoi invece lavarli almeno due volte con un detersivo e un disinfettante.

Pensa alle pareti

Per evitare che si formi la muffa, apri le finestre e accendi il deumidificatore. Quando le pareti sono asciutte, con una spugna e una soluzione a base di candeggina e acqua, lavale per bene. Valuta con un professionista, nei giorni successivi, se è opportuno effettuare un trattamento antimuffa.

Come prevenire gli allagamenti

Se contro il maltempo poco si può, per prevenire gli allagamenti puoi installare un sistema di sicurezza idrica che ti avvisa nel caso di una perdita e ti permette di chiudere l’acqua a distanza prima che causi danni gravi.

Prodotti online

Bidone aspira solidi e liquidi

Pompa idraulica elettrica

Prodotti antimuffa

Deumidificatore