Allontanare i gechi da casa: come fare

Simpatici e innocui, i gechi sono abili cacciatori di zanzare. Tuttavia, la maggior parte delle persone non ama averli in casa.

In questa breve guida, scopriremo proprio come allontanare i gechi da casa in modo naturale e non aggressivo.

Come riconoscere i gechi

Simili alle lucertole, i gechi sono lunghi una ventina di centimetri massimo e hanno zampe provviste di cuscinetti speciali che li fanno aderire sulle superficie lisce. I gechi che vivono in Italia sono in genere grigi e beige, con pelle maculata e talvolta con la capacità di mimetizzarsi (i gechi fluo vivono solo nei Paesi tropicali).

Le femmine depositano le loro uova nelle intercapedini dei muri, sotto le piante oppure tra le pietre. Dopo 1-2 mesi a seconda delle temperature, le uova si schiudono e altri piccoli gechi vengono alla luce.

Dotati di un'eccellente vista al buio, sono considerati dei portafortuna. Si racconta infatti che, la coda che si rigenera dopo averla persa, sia il simbolo della rinascita.

Come allontanare i gechi da casa

Vuoi allontanare i gechi da casa? Esistono diversi rimedi, a cominciare dalla chiusura delle crepe e delle fessure in cui potrebbero infilarsi.

Inoltre, i gechi mangiano insetti: se in casa ci sono ragni o zanzare è più probabile che si presentino. Eliminando questi insetti in modo naturale, si elimina di fatto il loro cibo. Una soluzione utile, per evitare l'ingresso di ogni animaletto, è l'installazione delle zanzariere.

In alternativa è possibile utilizzare alcuni "rimedi della nonna": posizionare degli spicchi d'aglio in prossimità dei buchi da cui potrebbero entrare, spruzzare acqua e peperoncino. Oppure, utilizzare caffè, pepe o palline di natflalina all'ingresso o nelle piante.

Prodotti online

Dissuasore naturale gechi

Naftalina

Repellente vegetale per gechi