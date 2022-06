Climatizzatore: come farne un corretto uso per evitare sprechi

Con le temperature alte e l’afa di questi giorni, è davvero complicato rinunciare al climatizzatore. Ma, visti i recenti aumenti del costo dell’energia, è doveroso prestare attenzione ad alcuni accorgimenti al fine di evitare spiacevoli sorprese in bolletta. Il climatizzatore è un elettrodomestico ad alto consumo, del resto, e un uso scorretto potrebbe voler dire un grande spreco in termini di energia e denaro. Vediamo dunque come utilizzarlo in modo intelligente.

Come evitare sprechi col condizionatore

La prima cosa da valutare, prima di acquistare un climatizzatore, è la classe energetica. Per evitare grandi consumi si consiglia di comprare un climatizzatore la cui classe non sia inferiore alla A.

Un altro aspetto da considerare per un corretto uso del climatizzatore è utilizzarlo solo nelle ore necessarie. Molte persone tendono a tenerlo acceso tutto il giorno o addirittura per 24 ore. Niente di più sbagliato: è consigliabile accenderlo solo nelle stanze o nella stanza dove si passa la maggior parte del tempo. Oppure valutare - nel caso il locale sia in una zona ombreggiata della casa - di usare solo la funzione raffreddamento. Da ricordare inoltre che esiste la funzione “deumidificazione”, in grado di ridurre la percentuale di umidità rinfrescando comunque l’ambiente.

Parliamo della temperatura da impostare, dettaglio da non tralasciare. La differenza tra la temperatura esterna e quella interna non deve superare i 7 gradi. Si consiglia quindi di impostare il climatizzatore ad una temperatura che vada dai 21 ai 25 gradi, a seconda della giornata. Durante le ore notturne, è meglio impostare il climatizzatore al minimo (o attivare la funzione notte, se il proprio modello ne è dotato). Dormire con l’aria condizionata accesa, oltre ad essere uno spreco energetico, potrebbe causare problemi di salute come tosse, mal di gola o addirittura bronchite.

Se la giornata non è particolarmente calda e afosa, considera invece l’antico e buon metodo della corrente d’aria. Lasciando aperte due finestre ai lati opposti della casa, infatti, si può godere di una piacevole corrente d’aria che può portare comunque refrigerio. In quel modo, si eviterà di utilizzare il condizionatore.

Infine parliamo della manutenzione, aspetto fondamentale per un corretto funzionamento della macchina, e per la salvaguardia della propria salute. I filtri dei climatizzatori sono accumulatori di batteri e funghi, tutti agenti patogeni nemici del nostro apparato respiratorio. Per questo motivo è assolutamente doveroso smontarli una volta l’anno, pulirli, disinfettarli e - una volta asciutti - rimontarli. Un'operazione che garantisce la sicurezza della macchina, ma migliora anche la sua efficienza.

