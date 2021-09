Come pulire la casa delle vacanze alla fine dell'estate

Dal soggiorno al giardino, passando per la cucina e il bagno, tutto ciò che devi fare nella tua casa delle vacanze prima di lasciarla per l'inverno

L'estate sta per finire e, chi ha una casa delle vacanze, fra poco la chiuderà. Specialmente se si parla di casa al mare. Ma come "salutarla", prima dell'autunno? Quali sono gli interventi di pulizia da effettuare, prima di chiudersi la porte alle spalle?

Lascia in ordine il soggiorno

Il soggiorno è laddove ci si riunisce in famiglia o con gli amici. È dunque la stanza più frequentata e, probabilmente, anche quella che sul finire dell'estate si presenta come più caotica. Assicurati che libri e riviste siano tutti al loro posto, sistema i soprammobili all'interno dei mobilli, e proteggi il divano con delle vecchie lenzuola. Lava i cuscini e riponili in un armadio. Copri con dei teli o con dei sacchetti le lampade, stacca la TV dalla presa elettrica.

Sistema la camera da letto

Inizia a pulire la camera da letto un paio di giorni prima della partenza, avendo cura di svuotare armadi e cassetti di tutto ciò che ti serve in città. Prima di chiudere la casa, togli le lenzuola e proteggi il materasso con una copertura lavabile per evitare che prenda polvere o che formi la muffa. La biancheria e i vestiti che restano conservali in buste di plastica o sacchetti di cotone, e lascia i cassetti vuoti ed aperti.

Pulisci la cucina

In cucina la pulizia è tutto. Lava i piatti, i bicchieri e le stoviglie e sistema tutto ordinatamente sulle mensole o all’interno delle credenze pulite e disinfettate. Non lasciare confezioni di cibo aperte come pasta, farina e zucchero perché potrebbero attirare gli insetti: svuota e lava i barattoli che li contenevano. Svuota il frigorifero, stacca la spina e puliscilo con dell'aceto (lascia poi lo sportello aperto). Rimuovi il grasso dal forno e dal piano cottura. Butta la spazzatura e lavare la pattumiera, e non dimenticare di chiudere acqua e gas.

Disinfetta il bagno

L'obiettivo in bagno è evitare la formazione di muffa e umidità. Libera dunque le mensole e le nicchie da bagnoschiuma, shampoo e creme (è meglio lasciare solo prodotti sigillati all’interno del mobiletto). Lava e asciuga la vasca e la doccia, assicurati che nella cesta o nella lavatrice non vi siano panni sporchi né bagnati, e riponi nei cassetti o negli armadi asciugamani e accappatoi perfettamente asciutti.

Sistema il giardino

Ritira i mobili del giardino, oppure coprili da teli che sappiano proteggerli da pioggia e intemperie. Metti il barbecue in un posto riparato e coprilo. Accertati che il sistema d’allarme e di irrigazione del giardino siano indipendenti dall’interruttore generale, che verrà spento poco prima di partire per ridurre al minimo i consumi.

