Come eliminare la puzza di fumo dalla tua casa

Utilizzare dei profumatori naturali fatti in casa è sicuramente uno dei rimedi più semplici ed economici. Basterà far bollire le bucce di agrumi in una pentola e, una volta raggiunta l’ebollizione, toglierle versando l’acqua profumata in un diffusore. Per chi preferisce i profumi più delicati, la stessa procedura si può effettuare con i petali di rosa.