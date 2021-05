Zanzariere: quale modello scegliere e dove acquistarle a Monza

Utilissime per proteggere la casa da zanzari, api e insetti in genere, le zanzariere possono essere installate su finestre e portefinestre scegliendo tra i tanti modelli che il mercato offre. Ecco le loro caratteristiche e dove acquistarle a Monza e provincia

Che si abbia una casa col giardino o che si viva al primo piano (ma anche a piani superiori), ci si può trovare a dover combattere contro gli insetti: ragni, zanzare, api, vespe & co. possono entrare in casa, con effetti (oltre che fastidiosi) anche pericolosi per la nostra salute e quella dei bambini.

Questo problema può essere risolto facilmente con l’installazione delle zanzariere, da realizzare con il fai da te o con una ditta specializzata. Prima di iniziare i lavori è meglio però conoscere i diversi modelli in commercio.

Zanzariere: tutte le tipologie

Zanzariere scorrevoli : si trovano sulle porte-finestre e sugli accessi particolarmente frequentati. Il vantaggio? Sono prive di guide inferiori, ed evitanto dunque inciampare durante il passaggio. La chiusura e apertura può essere verticale o orizzontale.

: si trovano sulle porte-finestre e sugli accessi particolarmente frequentati. Il vantaggio? Sono prive di guide inferiori, ed evitanto dunque inciampare durante il passaggio. La chiusura e apertura può essere verticale o orizzontale. Zanzariere a soffietto : rispetto alle precedenti sono più stabili, grazie al binario inferiore e al tipo di chiusura, che le ancora al terreno. Ideali nei punti di massima affluenza, durano nel tempo senza il rischio di rompersi.

: rispetto alle precedenti sono più stabili, grazie al binario inferiore e al tipo di chiusura, che le ancora al terreno. Ideali nei punti di massima affluenza, durano nel tempo senza il rischio di rompersi. Zanzariere a scomparsa : il loro punto di forza? Possono essere usate solo quando ne abbiamo bisogno, lasciando libera la finestra in inverno: una cassa posta nella parte superiore ospita la zanzariera quando è chiusa. Basta dunque tirare una cordicella e in un attimo si potrà avere una barriera contro insetti e zanzare.

: il loro punto di forza? Possono essere usate solo quando ne abbiamo bisogno, lasciando libera la finestra in inverno: una cassa posta nella parte superiore ospita la zanzariera quando è chiusa. Basta dunque tirare una cordicella e in un attimo si potrà avere una barriera contro insetti e zanzare. Zanzariere a strappo : sono le più facili da montare, perfette per chi non è pratico di bricolage. Basta applicare il nastro biadesivo sul perimetro della finestra e applicare la zanzariera. L’unico limite è quello di non poterle rimuovere se non a stagione finita.

: sono le più facili da montare, perfette per chi non è pratico di bricolage. Basta applicare il nastro biadesivo sul perimetro della finestra e applicare la zanzariera. L’unico limite è quello di non poterle rimuovere se non a stagione finita. Zanzariera a tenda : anche questa è facile da montare perché si applica su un’asticella fissata nel muro con dei gancetti. Grazie alle diverse fantasie e colori, diventa una vera tenda da interno.

: anche questa è facile da montare perché si applica su un’asticella fissata nel muro con dei gancetti. Grazie alle diverse fantasie e colori, diventa una vera tenda da interno. Zanzariere magnetiche : ideali per porte-finestre, consentono il passaggio degli animali domestici o quando si hanno le mani occupate. Il magnete posizionato ai bordi delle aperture si apre facilmente e si richiude automaticamente.

: ideali per porte-finestre, consentono il passaggio degli animali domestici o quando si hanno le mani occupate. Il magnete posizionato ai bordi delle aperture si apre facilmente e si richiude automaticamente. Zanzariere su misura : indicate per porte o finestre che non hanno dimensioni standard. Il montaggio non è semplice come le altre, ma ha il vantaggio di essere privo di profili inferiori, che assicurano il passaggio senza ostacoli.

: indicate per porte o finestre che non hanno dimensioni standard. Il montaggio non è semplice come le altre, ma ha il vantaggio di essere privo di profili inferiori, che assicurano il passaggio senza ostacoli. Zanzariere elettriche: dotate di un motorino per l’apertura e la chiusura, possono essere attivate tramite app per decidere quando e come aprirle o chiuderle.

Quanto costa una zanzariera

Ogni modello di zanzariera ha delle caratteristiche differenti, per questo motivo i costi variano a seconda della tipologia:

scorrevoli : hanno un costo medio, partono dai 60 euro fino ad arrivare a 80;

: hanno un costo medio, partono dai fino ad arrivare a a soffietto : sono un po’ più costose e il prezzo si aggira sui 70/90 euro ;

: sono un po’ più costose e il prezzo si aggira sui ; a scomparsa : partono da 50 euro fino ad arrivare a 120 ;

: partono da fino ad arrivare a ; a strappo : sono le più economiche e costano dai 5 ai 16 euro ;

: sono le più economiche e costano dai ; a tenda : il prezzo si aggira sui 12 euro in su ;

: il prezzo si aggira sui ; magnetiche : partono da 7 euro fino a 35 euro ;

: partono da ; su misura : il costo è di 40 euro al mq ;

: il costo è di ; elettriche : sono le più costose e vanno da 100 a 160 euro ;

: sono le più costose e vanno da ; il montaggio: si aggira sui 35-60 euro a pezzo.

Zanzariere a Monza e provincia: a chi rivolgersi

Pierre tende Monza - via Mentana 6, Monza

Pierre Tende Monza propone un servizio completo nella fornitura di tende di ogni tipo, sia tende da sole che tende per interni, mettendo a disposizione personale qualificato che vi saprà proporre ed assistere in ogni fase dell’acquisto, dalla scelta di materiali alla soluzione tecnica sino all’installazione e al post vendita. Diverse le zanzariere in catalogo.

Living Castoldi - via D'Annunzio 27, Monza

Ditta specializzata nella fornitura, nel montaggio e nella riparazione di tende da sole, tapperelle, zanzariere e tanti altri prodotti per la casa, opera da più di 30 anni sul territorio di Monza e Brianza. Numerose le zanzariere in catalogo: avvolgibili verticali, avvolgibili laterali con guide calpestabili, plissettate, micro, a battente, con sportellino per il passaggio del gatto e con reti in alluminio o inox.

Zanzariere Brianza - cell. 349 4045158

Dopo un sopralluogo gratuito, il titolare formulerà la miglior offerta ed eseguire il lavoro di montaggio. Grazie alla sua esperienza decennale nella fornitura e posa di zanzariere potrà offrirti consigli mirati in materia di estetica e funzionalità: un prodotto di alto livello deve infatti essere montato bene per offrire la miglior esperienza e vivere al meglio i propri ambienti. La scelta dei modelli? Vastissima.

Bonetto Tende - via Ciucani 2/6, Ornago

La vasta gamma di zanzariere e tende tecniche per interni ed esterni permette alla ditta di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente riguardo la protezione e schermatura per la luce, per le zanzare, per il calore e per la privacy. I modelli proposti sono rigorosamente progettati realizzati e controllati da personale qualificato ed esperto, i materiali utilizzati rispettano le norme di settore e ogni sistema è sottoposto a test di collaudo.

Colombo Tende - via Europa 24/26, Muggiò

Colombo Tende è un’azienda artigianale fondata nel 1997, specializzata nella progettazione e nell’installazione di tende per interni, tende da sole, pergolati e grandi coperture per esterno; si occupa inoltre della fornitura e del montaggio di tende tecniche (veneziane, rulli, verticali) oltre a motori, automatismi, zanzariere e riparazioni di ogni tipo. Forte della pluriennale esperienza nel settore, la Colombo Tende rivolge grande attenzione verso i gusti più esigenti, fornendo una consulenza personalizzata con sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Scopri tutte le offerte online per la casa