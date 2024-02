Via I Maggio, 90 · Concorezzo

Via I Maggio, 90 · Concorezzo

Incendio con fiamme altissime e decine di diversi mezzi dei vigili del fuoco nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio a Concorezzo.

A bruciare sono stati alcuni capannoni all'interno di un complesso industriale in via Primo Maggio. Per spegnere l'incendio, a partire dalla mezzanotte e mezza, sono stati impegnati una sessantina di pompieri che all'alba erano ancora al lavoro.