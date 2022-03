"Io Vergine, tu Pesci?", astrologia e comicità nel nuovo spettacolo di Giuseppe Sorgi

Dopo il tutto esaurito di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna debutta a Monza lo spettacolo di Giuseppe Sorgi "Io vergine, tu pesci?". Uno spettacolo che fonde una conferenza astrologica con la stand-up e il teatro comico di qualità.

Parlare d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia con la comicità. Segno dopo segno, Giuseppe Sorgi mette in scena una guida pratica per affrontare e conoscere colui o colei che ci fa tanto palpitare il cuore. Senza tralasciare noi stessi, però. E i nostri moventi. Perché abbiamo

posato gli occhi su quella persona?

L’applicazione dell’astrologia in ambito psicologico non è una novità: inizia con Jung e prosegue fino ai giorni nostri su una strada tempestata di scetticismi e puzze al naso. Ma alla domanda su quali siano i riferimenti di questo "astrocomico"; esperimento, la risposta fornita da Giuseppe

Sorgi è stata: Miss Marple. La zietta, frutto del genio di Agatha Christie, valuta infatti la nostra specie secondo "tipi umani", osservando gli sconosciuti e trovando in loro quei punti di somiglianza con quanti conosce personalmente.

Un esperimento folle quello "Io Vergine, tu Pesci?", visto ad oggi da oltre 9.000 spettatori.

Evento Facebook