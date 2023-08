Ordinare online i libri scolastici e riceverli in 24 ore: ecco come

Il modo migliore per ordinare i libri scolastici per l'anno 2023-2024, senza dover investire troppo tempo e senza spendere ingenti somme, è rivolgersi alla rete. Spesso online si trovano sconti interessanti, e testi scolastici a prezzi convenienti soprattutto per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Una soluzione interessante è quella offerta da Amazon. Il marketplace mette a disposizione un servizio online comodo e pratico, che prevede anche uno sconto.

Come acquistare i libri su Amazon

1. Clicca sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Seleziona la Lombardia come regione di appartenenza

3. Seleziona la provincia, e dunque Monza e della Brianza

4. Scegli il Comune

5. Clicca il tipo di scuola (elementari, medie, superiori)

6. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio: scegli l'istituto a cui è iscritto tuo figlio/a

7. Clicca sulla sua classe

8. Dall'elenco dei testi in adozione per l'anno 2023-2024, scegli quelli che vuoi acquistare

8. Confermato l’ordine, riceverai in breve tempo i titoli a casa tua

I libri acquistati entro il 15 settembre potranno essere resi entro il 15 ottobre, gratuitamente, se venduti e spediti da Amazon.