Cambio gomme al via dal 15 aprile: c'è un mese di tempo per mettersi in regola

Il 15 aprile scatta l'obbligo di montare pneumatici estivi, andando così a sostituire quelli invernali. Il tempo per mettersi in regola è di un mese: chi non si adegua entro il 15 maggio, rischia una sanzione tra i 422 e i 1.682 euro.

Sono due le eccezioni importanti previste: da una parte questo obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 stagioni dall'altro, se le proprie gomme hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione, allora le si può utilizzare tutto l’anno. Riconoscere l’indice di velocità è facile: si tratta di un codice alfabetico presente sul fianco di uno degli pneumatici. Questo corrisponde alla velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare: per esempio, il codice Q corrisponde ad una velocità massima di 160 km/h, mentre il codice T di 190 km/h.