Gomme moto: quando cambiarle e quanto costa a Monza

Chi ha una moto sa benissimo quanto sia importante monitorare l'usura delle gomme e saper riconoscere quando è il momento giusto per sostituirle. Una questione di sicurezza fondamentale che comporta un'attenzione minuziosa con valutazioni periodiche e un controllo regolare della pressione, da effettuare almeno una volta al mese. Inoltre almeno una volta l'anno, è consigliabile far controllare anche l'equilibratura delle ruote. Il limite legale del consumo del battistrada è di 1 mm per moto e scooter e di 0,5 mm per i ciclomotori. Le gomme si cambiano un po' prima del raggiungimento del limite inserito nel codice della strada. Lo stato di usura si può individuare dagli appositi indicatori inseriti fra le scanalature del pneumatico che evidenziano il limite raggiunto. È necessario essere scrupolosi perché con il tempo le gomme perdono elasticità e si creano crepe e screpolature in alcuni punti dello pneumatico. In generale è preferibile non utilizzare pneumatici più vecchi di 3-4 anni (ogni pneumatico riporta sul fianco l’anno e la settimana in cui è stato prodotto, dopo la sigla DOT)

Quali gomme per la moto e quanto costa cambiarle

Il cambio gomme per la moto deve essere fatto nel rispetto del Codice della strada e delle specifiche della moto stessa. Come ogni attività che riguarda il mondo dei motori, bisogna considerare il tipo di percorso che spesso si usa, il chilometraggio, lo stile di guida e la prerogativa di acquistare gomme anteriori e posteriori della stessa gamma. Il costo per una coppia di gomme nuove di buona qualità non supera i 300 euro; cifra a cui bisogna aggiungere il costo del montaggio e dell’equilibratura effettuati dal gommista, che si aggira intorno ai 40 euro. Ovviamente il costo cambia in base alla marca, alla qualità e alle caratteristiche.

Dove acquistare gomme moto a Monza

A Monza è possibile affidarsi per acquistare gomme moto a varie aziende del settore. Ecco tutte le informazioni utili:

Tagliabue Gomme - Via Enrico Fermi, 25

Autofficina Giletto Gomme - Via Gerolamo Borgazzi, 195

Autofficina moto riparazioni monza evoluzione - Via S. Gottardo, 41

Longo Gomme srl - Via Tiepolo Gian Battista, 35

Moto: i prodotti più venduti sul web

Telo coprimoto

Supporto cellulare universale

Antifurto bloccadisco

Casco Jet Westt