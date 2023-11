LEGO: tutte le offerte del Black Friday e Cyber Monday

LEGO partecipa spesso alle promozioni del Black Friday e del Cyber ??Monday, offrendo sconti e set esclusivi sia online sia in negozio.

Queste promozioni possono variare di anno in anno e i dettagli vengono generalmente annunciati più vicino alla data. LEGO può anche rilasciare set in edizione limitata, oppure offrire omaggi con gli acquisti durante il periodo del Black Friday.



Per rimanere informato sulle offerte del Black Friday di LEGO per il 2023, puoi controllare il sito web ufficiale, iscriverti alla loro newsletter o seguire il marchio sui canali social.

Quindi, ti consigliamo di tenere d'occhio gli annunci e le promozioni perché il giorno del Black Friday si avvicina!

Quand'è il Black Friday LEGO?

Il Black Friday LEGO sarà il 24 novembre 2023, e in questo periodo potrai sfruttare le offerte che dureranno per tutto il weekend, noto come Black Weekend (25 e 26 novembre), vi saranno anche promo per il giorno del Cyber Monday, che quest'anno sarà il prossimo lunedì 27 novembre.



Consultando il sito LEGO ufficiale appare chiaro che puoi trovare offerte imperdibili iscrivendoti alla newsletter oppure diventando un LEGO Insider, in modo da accedere in anteprima a offerte e fantastiche attività dedicate ai soci. Se già sei cliente LEGO Insider puoi godere di offerte e omaggi già a partire dal prossimo 18 novembre.



Tra le offerte più entusiasmanti del Black Friday segnaliamo:

Come prepararti per il Black Friday LEGO? Noi ti consigliamo di segnare la data sul tuo calendario, oppure registrarti alla newsletter, o ancora visitare il sito LEGO.com per vedere le offerte e creare la lista dei tuoi articoli preferiti!

