"Le nostre notti in bianco durante le feste del centro sociale": il video

"Musica a tutto volume fino all'alba e continuo via vai di persone. I cittadini non sanno più a chi rivolgersi per porre fine una volta per tutte a questa storia". A parlare è un monzese che vive in via Timavo, proprio di fronte al centro sociale Foa. Il monzese ha inviato alla redazione di MonzaToday il video dell'ultimo fine settimana di attività nello spazio occupato.

Un week end di eventi che il centro sociale aveva annunciato sui social, con musica fino a tarda notte. Oltre al problema della musica a palla durante gli eventi (alla quale si aggiungono il parcheggio selvaggio e la strada utilizzata come vespasiano a cielo aperto) i residenti adesso temono che tra i componenti del centro sociale ci siano anche frange anarchiche che in questi ultimi giorni hanno partecipato alle manifestazioni in piazza per chiedere la sospensione del 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito.

"Non ce la facciamo più - prosegue - . Abbiamo continuato a telefonare al 112 per segnalare quello che in questi tre giorni succedeva, ma non è cambiato nulla. È da quasi due anni che agiscono indisturbati: spazi occupati, sporcizia, caos, feste organizzate illegalmente e comunque pubblicizzate sui social. Noi come residenti abbiamo raccolto firme, segnalato il problema alle forze dell'ordine e alle istituzioni, ma quello spazio resta occupato e i militanti impuniti. Tutto questo non è più tollerabile".