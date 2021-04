Spaventoso incendio nella notte tra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile al deposito di casalinghi ed elettrodomestici della ditta Hoomei Group ad Agrate Brianza.

Numerosi mezzi dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiammme, riuscendo a spegnere il rogo solo dopo l'alba di giovedì, verso le 7.30. Ancora in corso gli accertamenti per capire cosa abbia potuto provocare il grosso incendio. Sul posto anche i carabinieri.