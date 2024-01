Incendio a Cavenago, il video dei soccorsi

Ancora in corso il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio scoppiato all'alba di lunedì mattina a Cavenago, dove intorno alle 6.30 del 22 gennaio le fiamme hanno interessato il capannone della Planet Farms. Le fiamme si sono alzate dall'azienda che si occupa di vertical farming, con coltivazioni con il metodo dell'agricoltura verticale con sede in via Santa Maria del Campo.

La chiamata di emergenza è giunta poco dopo le sei e mezza e dal comando provinciale di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto diversi mezzi di emergenza. A Cavenago Brianza sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo. L'intervento è al momento in corso e i mezzi di emergenza presso il capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4, sono stati notati anche da diversi automobilisti in transito.

In questi minuti è stata attivata anche la chilolitrica dal Comando di Milano per supportare le operazioni