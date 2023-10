"Il Lambro a Monza fa paura, sta quasi esondando": il video dei frati

Anche a Monza la situazione è molto preoccupante. Oltre al traffico in tilt a causa di strade e sottopassi allagati, adesso c'è paura anche per il Lambro. Impressionante il video che ha inviato alla redazione di MonzaToday Celestino Pagani, frate del convento della Madonna delle Grazie, che affaccia proprio sul fiume. A due passi dal Parco la zona è finita più volte sott'acqua.

E anche nella mattina di martedì 31 ottobre i religiosi sono subito accorsi vicino al ponticello che passa sopra al fiume per monitorare la situazione. Nel video fra Celestino, volto molto noto e amato in città soprattutto per il suo servizio alla mensa dei poveri, non nasconde la sua preoccupazione. "Il Lambro sta quasi esondando nel Parco, è impressionante", commenta nel video. Il religioso, naturalmente, non ha attraversato il ponte: il fiume si sta rapidamente ingrossando e la paura è che da un momento all'altro possa rompere gli argini.