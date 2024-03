Pistola e maschera, gli attimi di paura nella farmacia rapinata a Villasanta

Rapina in farmacia con una maschera sul volto e pistola in pugno. E' successo a Villasanta lo scorso sabato 2 marzo e il rapinatore, un 49enne italiano, residente in Brianza, è stato arrestato. A ricostruire attimo per attimo il colpo sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che hanno documtato le fasi della rapina e la fuga.

L'uomo è entrato nell'esercizio commerciale all'orario di apertura e ha minacciato le due farmaciste che erano presenti. E' passato dietro il bancone e ha messo le mani sui soldi in cassa: pochi spiccioli. Non contento della banconota di cinque euro e della manciata di monetine che era riuscito a racimolare ha raggiunto le vittime e ha strappato loro dal polso gli orologi che indossavano e le ha derubate, portando via il contenuto delle loro borsette. E nel sacchetto della farmacia che ha usato per nascondere il bottino ci ha infilato anche qualche scatola di farmaci, prelevati dagli scaffali. Poi è scappato via.

Ma i carabinieri non ci hanno messo molto a raggiungerlo. Allertati subito dopo la rapina, i militari dell'Arma della compagnia di Monza con pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Villasanta e dei comuni confinanti hanno presidiato le strade, alla ricerca del rapinatore lungo le ipotetiche vie di fuga. E il rapinatore l’hanno trovato in stazione. Seduto, da solo, su una panchina, come una persona qualunque in attesa di un treno.

Quando il 49enne ha visto i carabinieri e i militari hanno notato la busta della farmacia che aveva con sé, ha cercato di disfarsi di qualcosa, buttando via l’orologio da donna che aveva rubato poco prima. A terra, per strada, durante la fuga l’uomo si era disfatto della maschera che aveva utilizzato per la rapina, del travestimento e di un simulacro di pistola. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza all’interno e all’esterno della farmacia hanno permesso di ricostruire con precisione ogni fase della rapina e della fuga, consentendo di riconoscere il responsabile che ora è in carcere a Monza.