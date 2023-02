L'uomo che nella notte spara con la pistola contro la porta di un ristorante in Brianza

Il passo lento, tranquillo. Il cappotto, il cappello e l'ombrello sul capo anche se non pioveva. E poi la pistola, impugnata e diretta verso la porta di ingresso di un ristorante. Prima un colpo poi un altro, esploso dopo essersi avvicinato un passo in più. Queste le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza che mostrano un uomo che nella nottata di Capodanno ha danneggiato con un'arma da fuoco l'ingresso di un noto ristorante di Muggiò, in Brianza.

Qualcuno aveva pensato a un petardo sparato durante i festeggiamenti invece quelle scheggiature, come analizzato poi dai carabinieri, erano riconducibili a un episodio diverso. E forse si era trattato di un gesto intimidatorio. Così sono iniziate le indagini. Le telecamere hanno ripreso un uomo misterioso col cappotto, il cappello, l’ombrello e la pistola. “Attraverso un certosino lavoro di ricostruzione del possibile percorso e numerosi attenti servizi di controlli del territorio, i carabinieri sono riusciti a riconoscere, identificare e localizzare un 66enne dalle stesse fattezze fisiche” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.

Il 66enne, originario di Catanzaro e residente in Brianza, è stato fermato all’interno di un bar di Cesano Maderno. I carabinieri della compagnia di Desio. Addosso però aveva una pistola “Smith & Wesson” cal.32 con matricola abrasa, con sei colpi incamerati, nascosta all'interno della tasca della giacca. Per l’uomo è scattato l’arresto per porto e detenzione di arma clandestina.

La perquisizione ha permesso di recuperare una fondina, una pistola beretta 98 senza matricola, vario munizionamento, due coltelli che deteneva all’interno della propria autovettura e circa 10 grammi di hashish, l’abito indossato la sera del 31 dicembre e l’ombrello. “Gli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri, al vaglio della Procura, hanno fatto emergere che il 66 enne pluripregiudicato fosse aduso andare in giro armato” concludono dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza. Le armi sottoposte a sequestro verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti balistici per capire se siano state impiegate per la commissione di ulteriori reati.