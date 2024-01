Il colosso del videocommerce da quasi 14 anni è presente in Italia, con una sede a Brugherio, in Brianza. Da questi studi televisivi ogni giorno l'azienda trasmette in diretta 17 ore e raggiunge le case di 25 milioni di italiani

Dagli studi televisivi in Brianza alle case di 25 milioni di italiani. Dietro l’edificio all'avanguardia che sorge in via Guzzina a Brugherio c’è un mondo che attraverso il piccolo schermo ogni giorno si racconta, con una storia iniziata quasi 14 anni fa che ha portato il colosso mondiale del videocommerce ad aprire proprio in Brianza la sua sede italiana.

Cinquecento dipendenti in Italia – in Brianza – e 24mila a livello internazionale, 17 ore di diretta ogni giorno e una squadra che lavora senza sosta per raccontare, ogni giorno, alle telespettatrici – clienti finali – prodotti e novità dei 1700 brand con cui collabora. Dai presenter, i volti storici del canale tv che a Brugherio va in onda dal 2010, ai registi e ai professionisti che curano ogni aspetto del lavoro: dalla campionatura dei prodotti, alla preparazione degli show fino ai designer e alle truccatrici. Per la prima volta, per mostrare il dietro le quinte del lavoro quotidiano che ogni giorno viene svolto negli studios della Brianza, QVC Italia ha aperto le porte della sua storica sede di Brugherio. E dietro ogni show c’è molto di più.

MonzaToday ha potuto fare un viaggio alla scoperta dei retroscena delle produzioni televisive, delle figure specializzate che ci lavorano e degli ambienti. Studi che, come se fosse un salotto di casa, ospitano le dirette che non finiscono mai del colosso del video commerce.

Dietro le quinte di ogni produzione c’è una grande squadra di professionisti che riunisce le competenze tipiche della televisione: addetti al trucco e capelli, fashion stylist, set designer, scenografi, studio coordinator, fino a professionalità uniche presenti solo in QVC come la figura del Line Producer, che conduce l’analisi in tempo reale delle vendite come un regista commerciale. Un ruolo chiave quello del Line Producer, che solo QVC impiega e che è fondamentale per una customer experience unica: raccoglie i feedback e le domande dalla community attraverso i social media come Whatsapp, segue lo status dello stock in vendita, modifica l’offerta in tempo reale, guida e manda indicazioni in studio a presenter e esperti che conducono lo show, per rispondere al meglio alle esigenze delle clienti.