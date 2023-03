Ciao Cristian: un rombo di motori per salutare il 16enne

Il sagrato strapieno in attesa dell'arrivo che la bara di Cristian esca dalla chiesa. Tanti occhi lucidi, emozione e poi centinaia di telefonini a riprendere l'ultimo saluto a quell'amico che pochi giorni fa è morto per un incidente in sella alla sua moto. Un quartiere 'blindato' dall'affetto delle migliaia di amici che in sella alle loro moto hanno raggiunto la chiesa di San Rocco per salutare il loro amato Cristian. Il Traffico davanti alla chiesa e nelle vie limitrofe è paralizzato: centinaia le moto sul sagrato e tutte attorno giunte per le esequie di Cristian.

Grande commozione all'ingresso della chiesa di San Rocco dove è in corso il funerale di Cristian Donzello, il 16enne di Monza morto lunedì 13 marzo al Niguarda di Milano dove era stato trasferito d'urgenza in seguito a un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta a Biassono.Due le moto che si sono scontrate con un'auto intorno alle 16.30 del 12 marzo in via Friuli, un'area industriale del comune brianzolo dove erano presenti decine e decine di giovani e di moto. Proprio sulle circostanze del tragico incidente costato la vita al 16enne ora sono in corso le indagini.

Immenso il dolore dei familiari e degli amici. Mamma Loredana e papà Massimo hanno compiuto un ultimo gesto di generosità donando gli organi del figlio. Tantissimi gli amici e i conoscenti che in questo momento sono accorsi a San Rocco, sul sagrato della chiesa, con i loro bolidi per dare l'ultimo saluto a questa giovane vita spezzata tragicamente. Cristian frequentava un istituto professionale a Sesto San Giovanni ed era un grande appasisonato di motori.