Agonistica In Sport Rane Rosse: ori e record europei ai campionati italiani

Al termine di 4 intense giornate di gare (le prime 2 dedicate alle prove indoor e le altre due alle prove in mare) ai Campionati Italiani di nuoto per salvamento (28 – 31 maggio - a Riccione) la Squadra Agonistica IN SPORT RANE ROSSE (www.insportsrl.it) ha sfiorato l’impresa di conquistare lo Scudetto 2018 concludendo al secondo posto dietro le Fiamme Oro. A sinistra: Daniele Sanna e Magali Rousseau medaglie d’oro nella categoria 200m Super Lifesafer. A destra Zara Williams e Alice Marzella, oro e argento nella gara 100m Trasporto Manichino. Il 28 e il 29 Maggio si è cominciato con le gare in Piscina dei Campionati Nazionali di Categoria: 408 atleti in rappresentanza di oltre 50 società. Ben 27 atleti IN SPORT RANE ROSSE hanno dato battaglia riuscendo a portare a casa ben 17 medaglie, di cui 7 d’oro. Nel primo giorno di gare ottime prove della staffetta nella specialità 4x50 mista con la squadra formata da Esposito, Cappelletti, Rousseau e Weiders che si aggiudica la medaglia d’oro. Prestazioni maiuscole anche da parte di Zara Williams che conquista l’oro nella specialità Trasporto Manichino e nel 100 metri Percorso Misto (Rousseau seconda) e fissa il suo primo record europeo della rassegna. Nota di merito anche per l’accoppiata De Faveri-Bianucci che con il loro bronzo conquistano la prima medaglia nella categoria Corda nella storia della IN SPORT RANE ROSSE. La seconda giornata è spumeggiante: Zara Williams mette a segno il secondo record europeo dominando nel 50 metri Trasporto Manichino, gara nella quale Alice Marzella chiude al secondo posto. Ottime anche le prestazioni di Daniele Sanna che guadagna la medaglia d’oro nel 200 metri Super Lifesaver (sfiorando di pochi centesimi il record del mondo) e una medaglia d’argento nel trasporto manichino: Daniele può anche festeggiare per la convocazione ai Mondiali che si terranno in Australia a novembre. Sempre nella specialità 200 metri Super Lifesaver Magali Rousseau conquista con merito la medaglia d’oro e fa parte della squadra che conquista l’oro nella specialità Trasporto insieme a Weiders, Marzella e Dalola. Gli Atleti “IN SPORT RANE ROSSE” sul podio. Negli ultimi due giorni ci si sposta sulla battigia di Riccione per le gare outdoor degli Assoluti di Salvamento e il team degli atleti IN SPORT RANE ROSSE dà spettacolo: ben 7 i titoli italiani conquistati e 12 le medaglie messe al collo delle “cuffie con il graffio”. È Cristian Ertel a riempire il medagliere con il primo oro della rassegna nella specialità Sprint sulla Spiaggia, seguito dalle vittorie di Mattia Lentini nella specialità OceanMan e da Matteo Torneo nel Surf Ski Race. Ottime le prove a squadre con ben 4 ori: dominio totale per quanto riguarda la staffetta Ocean con la vittoria sia nel maschile (Torneo, Lentini, Sanna e Fontana) che nel femminile (Marzella, Cicali, Weiders, Rousseau); vittoria anche per la coppia Sanna-Lentini nella gara Tavola e infine gradino più alto del podio anche nella specialità Torpedo con la squadra formata da Lentini, Sanna, Fontana e Mazza.

