Comitati per Giorgio Gori a Vimercate

Ho scelto di fondare un comitato a sostegno della candidatura di Giorgio Gori in regione Lombardia per portare avanti tre priorità del nostro territorio vimercatese: Trasporto pubblico, sanità e riqualificazione del centro scolastico omnicomprensivo.

In particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico, è necessario riformulare il progetto del prolungamento della M2 da Cologno Nord a Vimercate per garantire tempi di transito agevoli per chi dalla Brianza deve recarsi a Milano e viceversa. Al momento è stato finanziato uno studio di fattibilità multiscenario che prevede un'analisi costi-benefici delle tre opzioni possibili: M2, metrotranvia, brt. Riteniamo la soluzione della metropolitana la migliore tra quelle proposte per la maggiore sostenibilità ambientale, per l’elevato numero di fruitori potenziali e per evitare cambi ulteriori a Cologno Nord che porterebbero comunque molti cittadini a scegliere il trasporto privato fino al capolinea della M2.

Credo che sia necessario un cambio alla guida di Regione Lombardia dopo due decenni abbondanti di governo fallimentare del centrodestra, ed è necessario ripartire da un maggiore investimento in comunità. Nel prossime settimane tutti i comitati per Gori saranno presenti sul territorio con iniziative dedicate, chiunque voglia dare un supporto è il benvenuto: sulla piattaforma www.xgori.it è possibile iscriversi ad un comitato già esistente o fondarne uno.

Cristina Maranesi Comitato Vimercate Dem per Giorgio Gori