Comunicazione: due corsi a Desio per renderla efficace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Che caratteristiche deve avere per essere efficace una comunicazione di tipo professionale? E come si fa ad affrontare la paura di parlare in pubblico, riuscendo invece a gestire e interessare la platea, fosse anche solo quella dei colleghi in riunione? Una risposta la offrono due nuovi corsi proposti dal Centro di supporto allo Studio “PerCorsi” di Desio, che avranno inizio a ottobre. Si tratta di "Public speaking" (parlare il pubblico) e "Comunicazione efficace", entrambi tenuti da Stefano Nicelli, giornalista e titolare di Logogest – Soluzioni di Comunicazione. Il corso di Public speaking si propone di fornire strumenti utili al fine di affrontare l’eventuale esigenza del parlare in pubblico in maniera efficace, limitando il più possibile tutti quei fattori legati alla timidezza e la paura che spesso rendono difficoltosa questa attività. In particolare si parla di contesti di tipo Business-to-Business, ovvero situazioni tipo presentazione di una società, azienda, attività ecc., riunioni di lavoro in cui occorre presentare un progetto, ma anche seminari, tavole rotonde ecc. in cui il relatore interviene sia come ospite sia come organizzatore-relatore. Il corso, della durata di 6 lezioni teorico-pratiche da 100 minuti l’una, avrà inizio il 21 ottobre p.v. e sarà riproposto anche nei mesi di febbraio-marzo e aprile-maggio 2020. Di comunicazione efficace, ovvero del modo migliore per “veicolare verso l’esterno informazioni organizzate al fine di far conoscere un’attività, un’azienda, un progetto ecc”, si parlerà invece nel secondo corso. Per sua natura, dunque, destinatari delle lezioni sono soprattutto professionisti, addetti alla comunicazione di micro o mini aziende o che comunque – di fatto – interagiscano con i media, dirigenti e titolari d’azienda, persone con cariche istituzionali a qualsiasi livello (dal presidente della piccola realtà locale al responsabile di realtà più strutturate) che abbiano a che fare con i media o la comunicazione verso l’esterno in genere. Il corso, della durata di 5 lezioni teorico-pratiche da 100 minuti l’una, avrà inizio il 22 ottobre p.v. e sarà riproposto anch'esso nei mesi di febbraio-marzo e aprile-maggio 2020. Entrambi i corsi verranno tenuti presso la sede di PerCorsi (via Pozzo Antico, 24, Desio - MB) dalle ore 20,50 alle 22,30. Per favorire la migliore gestione dei partecipanti, si prevede un numero massimo di 10 persone (minimo 4) per ogni sessione.

Per maggiori dettagli su questa offerta formativa consultare il sito https://percorsidesio.it/cosa-facciamo/corsi/.

Informazioni e prenotazioni all'indirizzo mail info@percorsidesio.it o al numero 3489112589.