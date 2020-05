Confcommercio Monza e Impresa Sangalli siglano un accordo di collaborazione sui servizi di “sanificazione ambientale e autoprotezione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Impresa Sangalli Giancarlo e Confcommercio Monza e Brianza annunciano la sottoscrizione di un accordo di collaborazione relativo ai servizi di “sanificazione ambientale e autoprotezione”. L’accordo prevede nello specifico la fornitura, da parte di Impresa Sangalli Giancarlo, di servizi di sanificazione locali, raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi da utilizzo DPI, oltre che fornitura di dispositivi di protezione individuali e misure distanziamento. Per gli aderenti a Confcommercio Monza e Brianza è prevista per ogni servizio una particolare offerta economica loro riservata. Le informazioni saranno disponibili sui siti www.confcommerciomonza.it e www.impresasangalli.it “Finalmente il nostro Paese vede giungere la luce dopo il forzato blocco dovuto al “Lockdown” deciso dalle Pubbliche Autorità. L’accordo di collaborazione concluso con Confcommercio Monza e Brianza vuole essere un concreto aiuto a quelle attività che si trovano ora ad affrontare la “fase due” e sono chiamate a rispettare le precise disposizioni prese a tutela della pubblica salute. L’intesa con Confcommercio Monza e Brianza è un ulteriore tassello che si inserisce nel rapporto che da sempre lega Impresa Sangalli alla città; in questo momento dobbiamo tutti dare il nostro massimo contributo di passione e impegno per lasciarci alle spalle questo terribile periodo dovuto all’emergenza Coronavirus”, dichiara Alfredo Robledo Presidente Impresa Sangalli Giancarlo.