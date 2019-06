E' Monza la città scelta per ospitare il congresso nazionale della società italiana di storia della medicina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Per la prima volta nella storia ultracentenaria della società scientifica che lo organizza, il Congresso Nazionale di Storia della Medicina si terrà nella città di Monza. Una scelta motivata, tra l’altro, dall’unicità economica e demografica della Brianza, da secoli uno dei territori più ricchi e produttivi della penisola e una delle principali protagoniste della seconda rivoluzione industriale. L’intensa industrializzazione e l’elevata densità abitativa hanno, però, avuto anche ripercussioni sulla salute dei lavoratori e della popolazione generale (si pensi all’incidente dell’ICMESA di Seveso del 1976, con il suo impatto devastante in termini sia ambientali sia sanitari). Anche sul fronte dell’offerta ospedaliera e assistenziale, la Brianza rappresenta un unicum, vantando la presenza di numerosi ospedali e case di cura edificati in passato per volontà di laici e religiosi. Sulle base di queste premesse, negli ultimi anni si è sviluppata l’ipotesi che la Brianza possa costituire un osservatorio privilegiato attraverso il quale comprendere l’evoluzione delle condizioni di salute a livello nazionale. E’ in questo contesto e con questo focus, che Synlab CAM Monza è stato scelto dagli organizzatori del congresso quale interlocutore privilegiato nel dialogo sulla medicina in Brianza. Data la particolarità territoriale, infatti, le tematiche centrali del convegno saranno quelle relative al rapporto tra salute, ambiente e lavoro (quindi gli studi di Storia della Medicina del Lavoro e Storia dell’Igiene e della Sanità Pubblica), argomento al quale l’ex Centro Analisi Monza è sempre stato dedito, fin da quando, nei primissimi anni ’80, in anticipo anche sugli obblighi di legge, proponeva alle aziende brianzole controlli di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale per la sicurezza e il benessere dei loro dipendenti e della cittadinanza in generale.