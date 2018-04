Omicidio Bovisio Masciago, dietro la morte di Valeria Bufo forse il gioco d'azzardo

Una pista che – se confermata – si rivelerebbe drammatica. Sarebbe stato il gioco d’azzardo a distruggere la famiglia Truzzi e a indurre il marito, Giorgio Truzzi, ora ricoverato nel reparto di psichiatria del San Gerardo, a spezzare la vita della sua compagna di sempre, Valeria Bufo.

Secondo alcune indiscrezioni, andrebbero cercate proprio nei debiti di gioco le ragioni della crisi e della drammatica sparatoria in strada che ha portato alla morte della donna. Nel corso degli interrogatori, e analizzando con cura i conti correnti, i militari avrebbero scoperto una forte predisposizione al gioco d’azzardo in Truzzi.

Un problema che si era aggravato dopo la perdita di un posto di lavoro prestigioso ben pagato e dopo aver trovato – negli ultimi tempi – un lavoretto saltuario come autista in uno studio di architettura. Truzzi avrebbe voluto mantenere il tenore di vita di un tempo, ma lo avrebbe fatto nel modo sbagliato: buttando soldi nelle macchinette video poker.

Alcuni conoscenti di Valeria riterrebbero infatti che a provocare la definitiva rottura in un rapporto già fortemente logorato sarebbe stato un buco nel conto corrente di lei. Decine di migliaia di euro, scomparsi nel nulla, che il marito non sarebbe riuscito né a giustificare né a ripianare. Discussioni, la rabbia, la delusione: infine la decisione di andarsene, questa volta per sempre, insieme alla figlia 17enne.

Intanto venerdì 27 aprile alle 14.30, nella chiesa di San Carlo, all’altopiano di Seveso, ci saranno i funerali della donna. Un ultimo abbraccio di una comunità che l’aveva amata.