I carabinieri contro i furti d'arte, a Monza mille opere controllate e trecento recuperate

E’ stato un anno da incorniciare il 2018 per i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale (TPC) di Monza. Un’attività incessante, nel Paese che conserva i il maggior numero di opere d’arte al mondo e nella regione più ricca d’Italia. E i dati sono lì a dimostrarlo. Oltre mille sono stati i beni controllati nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti: si tratta, principalmente, di opere d'arte poste in vendita da privati attraverso case d'asta o siti internet e collezioni di reperti di interesse archeologico.

I carabinieri hanno arrestato cinque persone e ne hanno denunciate altre 75: nella maggior parte dei casi si tratta di reati di furto, ricettazione di opere di provenienza illecita e contraffazione di dipinti di arte moderna e contemporanea. Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di recuperare 279 beni, di cui 94 oggetti di antiquariato, archivistico e librario, 123 reperti archeologici e 62 opere d’arte contraffatte, per un valore economico stimato in 26.500 euro per i beni autentici e di oltre 14mila per quelli contraffatti. Nel corso anno il numero di furti di beni culturali è lievemente cresciuto rispetto a quelli dell’anno precedente. In crescita i furti nei luoghi espositivi (mostre, gallerie e esercizi commerciali) mentre ha registrato un significativo calo quelli a musei e pinacoteche. Invariati quelli ai luoghi di culto.

Tra le operazioni più importanti c’è il recupero e la restituzione alla chiesa di San Giuseppe di Muggiò di un’opera dal maestro Trento Longaretti, sottratta nel 2006. C’è poi il recupero e la restituzione al proprietario di un dipinto di Filippo De Pisis, rubato a Milano nel 1975 in un’auto. C’è poi la scoperta di una vendita di opere false attribuite all’artista Edoarda Emilia Maino. L’attività investigativa si è conclusa con il sequestro di 90 manufatti falsamente attribuiti all’artista e la denuncia di 12 persone.