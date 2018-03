A Meda esibizione di Daniele Gambini, "il pianista che ascolta con le dita"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

«Il pianista che ascolta con le dita». Così è stato definito Daniele Gambini per la sua capacità di ascoltare i suoni anche attraverso le dita, sopperendo così al suo deficit di udito. Pianista, musicologo e compositore, ipoudente dalla nascita,

Daniele Gambini, 43 anni, sabato 10 marzo alle ore 16 sarà il protagonista di «Nutrimento dell’Anima», un concerto – spettacolo al «Music – Center» di Meda (via Valtellina, 21) «Il nostro corpo è una unità, spiega Daniele Gambini: sensi, occhi, vista, tatto e tutto il corpo, braccia, mani, ricevono il suono e lo tramutano in emozione. E’ questa è la bellezza della musica e l’unicità dell’ascolto: ogni persona sente a modo suo perché ogni corpo è diverso e l’emozione viene vissuta secondo il proprio modo di percepire i suoni». L’evento è sostenuto da «Iovedodicorsa», brand di Marco Frattini dedicato al mondo dei runners. «Abbiamo deciso di sostenere questo progetto – spiega Marco Frattini – perché siamo convinti che Daniele Gambini rappresenti la nostra “filosofia”: la musica per lui e la corsa per noi sono due strumenti che ci consentono di esprimerci e dare un senso alle nostre passioni».

Nato a Verbania il 7 maggio 1974, Daniele Gambini è affetto da ipoacusia bilaterale medio-grave congenita diagnosticata all’età di quattro anni. Ha iniziato i suoi studi di pianoforte a dodici anni con Rachele Mazzoleni e, poi, con il direttore di coro, orchestra e concertista, Marco Berrini. Nel 2002 si è laureato in Musicologia, presso la «Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona», sede distaccata dell’Università degli studi di Pavia. Nel 2006 si è specializzato nell’insegnamento di educazione musicale per le scuole secondarie presso l’Università degli studi di Pavia e nel 2007, sempre nella stessa sede universitaria, nell’attività didattica di sostegno agli alunni diversamente abili. Ha pubblicato due CD: «Davanti alla Luna» (2009) e «Nutrimento dell’Anima» (2016).