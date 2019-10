Sei gentile? Non sei sbagliato!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il 13 Novembre è la giornata mondiale della gentilezza. Era davvero indispensabile introdurre una giornata dedicata ai gesti gentili? Ci siamo veramente trasformati in una società in cui ogni forma di gentilezza è vista con circospezione, in cui si crede che dietro un gesto gentile si nasconda un doppio fine? Siamo certi che, per raggiungere il successo, si debba essere pronti ad andare in battaglia? E se invece la gentilezza oltre ad avere dei risvolti umani positivi aiutasse ad aumentare il fatturato e a migliorare una cultura etica d’impresa? AssoSinderesi Community affronterà il tema della gentilezza e dell’etica con la tavola rotonda “DON’T WORRY BY KIND – La gentilezza come nuova utopia” che si terrà il 7 ottobre dalle 17.00 alle 19.30 presso NPI ITALIA (Via Velleia 19, Monza). L’incontro, che sarà moderato da Donatella Rampado, fondatrice della community e direttrice delle Risorse Umane in Ristopiù Lombardia, vedrà confrontarsi diversi relatori con un bagaglio esperienziale tra arti e mestieri differente tra loro. A prendere la parola saranno, in ordine alfabetico: - Elisabetta Armiato già Prima Ballerina Interprete del Teatro alla Scala - Étoile della Danza Italiana; Presidente di PENSARE oltre Movimento Culturale e Direttore Artistico di Maestri d’Arte per l’Infanzia – Titolo dell’intervento “La gentilezza nel gesto” - Laura Caradonna, Presidente Consulta Femminile Interass. Milano e ideatrice del progetto Women Go Digital – Titolo dell’intervento “C’è gentilezza e gentilezza” - Andrea Maria Mazzaro, Avvocato - Vicepresidente APA - Titolo intervento “La gentilezza non paga” - Roberto Vertemati, HR Manger Axalta Italia - Titolo Intervento: “Capitale umano: crescita e valutazione” - Rodolfo Vettorello, Poeta insignito recentemente Honoris Causa della Laurea Apollinaris Poetica, candidato per il 2020 del Premio MONTALE – Titolo Intervento: “La gentilezza nella scrittura” “Assosinderesi – spiega la sua fondatrice Donatella Rampado – segue con grande attenzione tutti quei temi di valore che arricchiscono la nostra community. Troppo spesso ci barrichiamo dietro la frenesia di questi tempi per giustificare maleducazione, insofferenza e insolenza. La società di oggi ha bisogno di ritrovare i giusti dettami: sarà forse in quest’ottica che devono essere interpretate i nuovi “assessorati alla gentilezza” che stanno nascendo in questi mesi in diversi comuni italiani?” Per avere maggiori informazioni e iscriversi al workshop, la cui partecipazione è gratuita previa registrazione e fino ad esaurimento posti – è possibile contattare la Responsabile delle Pubbliche Relazioni, Elena Ronzoni al numero 0362/5839210 oppure scrivere a info@assosinderesi.it Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo networking.