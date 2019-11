Il comune di Varedo e Assosinderesi community insieme per il progetto “Ti regalo un’emozione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il titolo dell’iniziativa “Ti Regalo un’Emozione” svela già il suo proposito natalizio: regalare un’emozione alla comunità varedese permettendo a grandi e piccoli di ritirare, presso la Biblioteca Civica, uno dei libri di narrativa o poesia messi a disposizione, a titolo gratuito, da diversi Premi Letterari Nazionali e Internazionali. Tutti avranno la possibilità, fino ad esaurimento scorte, di ritirare un libro, leggerlo durante le feste e, se lo si desiderano, restituirlo. L’obiettivo di questa iniziativa è rendere possibile un avvicinamento ad una delle arti più antiche: la scrittura. Regalare un libro o dare anche solo la possibilità di leggere una poesia, non è solo un bel regalo di Natale ma, dà l’opportunità di ritornare alla lettura con la riscoperta della fantasia e delle emozioni che i buoni libri sanno donare. Come diceva Roberto Cerati, “Se un amico vi regala un libro è veramente un amico”. A presentare l’iniziativa saranno : per il Comune di Varedo il Sindaco Filippo Vergani e l’Assessore al Commercio, Servizi Ricreativi e Culturali Cristina Rita Tau per AssoSinderesi il poeta Rodolfo Vettorello e la fondatrice Donatella Rampado. In qualità di esperti nel “regalare un’emozione”, saranno presenti i ragazzi del progetto di inclusione TIKI TAKA, che leggeranno qualche poesia. Questa iniziativa ha visto subito concordi molteplici Premi Nazionali ed Internazionali creando, di fatto, una rete valoriale semplice ed amicale, si potrebbe dire natalizia, di diffusione culturale. I Premi e le giurie che hanno aderito regalando i loro libri sono: - Premio Internazionale THESAURUS - Premio Letteratura Internazionale A VENTO E SOLE di Asciano - Premio Letteratura Internazionale I FIORI SULL’ACQUA di Massa Lombarda - Premio Nazionale di Poesia e Narrativa ALDA MERINI di Imola di Melina Gelluso - Premio Letteratura Nazionale ANTONIO CIBOTTO di Rovigo - Premio Letterario LA GIRANDOLA DELLE PAROLE di Limbiate - Premio Poetico Nazionale AMICI DI RON di Milano - Premio Letteratura Nazionale LA LOCANDA DEL DOGE di Rovigo Durante la presentazione sarà anche illustrato un nuovo progetto che vedrà l’arte e la cultura unite sul tema della “Gentilezza”. La partecipazione alla conferenza stampa, che si concluderà con un brindisi, è libera e aperta a tutta la cittadinanza. I libri potranno essere ritirati, fino ad esaurimento scorte, già dal momento della presentazione. L’entrata è libera, suggeriamo per motivi organizzativi di confermare la propria presenza scrivendo a info@assosinderesi.it e cultura@comune.varedo.mb.it