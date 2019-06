La commedia torna protagonista a Desio con “parcheggio a pagamento”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

L'Associazione Culturale Teatrale Prati's Company torna in scena al teatro Il Centro a Desio e, tra battute e risate, non mancherà un messaggio che toccherà il cuore degli spettatori. Cosa accade all’esilarante Dante ospite di Villa Arzilla? Quali risate susciteranno gli scambi di battute tra gli arzilli vecchietti Tano e Dante e i gestori – fuori di testa - della rovinosa casa di riposo, l’infermiera Lina Arcotizzo e il professor Angelo della Morte? Quale espediente escogiterà Dante per avere la meglio sui parenti tornati a farsi firmare la delega ad una riscossione? Risate assicurate con “Parcheggio a pagamento”, commedia brillante di Italo Conti che la Prati’s Company porterà in scena il 16 giugno, affrontando, in chiave comica, un tema impegnativo e attuale: il destino degli anziani, tra abbandono e talvolta (mala)sanità. C’è anche una morale? Sì, ed è tutta da scoprire, perché il teatro ha anche questa funzione: trasmettere, tra una risata e l’altra, un messaggio importante e lasciare, oltre al sorriso sulle labbra, uno spunto di riflessione su cui meditare. La Prati’s Company dà appuntamento a tutti il 16 giugno 2019 presso il Teatro Il Centro a Desio per la rappresentazione della Commedia brillante "PARCHEGGIO A PAGAMENTO" di Italo Conti con la regia di Maria De Nozza. Spettacoli: - primo spettacolo alle ore 15.00, - secondo spettacolo alle ore 20.30 Il ricavato verrà impiegato per promuovere e realizzare all'interno dell’Istituto Comprensivo Prati di Desio progetti di educazione e approccio al mondo del teatro e per finanziare altri spettacoli. Prezzo del biglietto € 7,00. Aperte le vendite dei biglietti fino ad esaurimento posti. Affrettatevi! Contatti stampa: Alessandra Palma - giornalista apcomunicazioni@gmail.com