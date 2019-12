La under 18 del Velate Rugby accede al girone interregionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Velate Rugby 1981 – Rugby Orio 64 – 5 Oggi ai ragazzi del Velate è stato chiesto un particolare sforzo di concentrazione e tenuta. Si gioca l’ultima partita del campionato di qualificazione che li vede imbattuti in testa al girone. Se vincono anche questa, entrano di diritto, nella seconda fase, nel girone interregionale. I ragazzi non deludono le aspettative. Entrano in campo con testa e cuore e portano a casa una netta vittoria. Dal 12 gennaio ci aspetta il girone interregionale 2, insieme alle altre squadre di Lombardia, Piemonte e Liguria vincitrici dei rispettivi gironi. E’ una sfida ardua che però vede i velatesi motivati e decisi, pronti ad affrontare a testa alta le difficoltà, che aiutano sempre a crescere e spingono a migliorarsi ad ogni allenamento, con costanza e caparbietà. La under 18 del VR81 è una squadra nata solo la scorsa stagione, che grazie al duro lavoro dei ragazzi e la competenza e tenacia dei loro allenatori, si sta prendendo davvero grandi soddisfazioni. Tutto il Velate Rugby è orgoglioso di loro e pronto a sostenerli in ogni momento. Mai come in questa occasione è valido il motto del Velate Rugby: Nulla è impossibile!!!

