"Lasciami volare" - Le testimonianze del pesciolino rosso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Emanuele non c'è più. Vittima di una serata maledetta, vittima indifesa di una droga stramaledetta. Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. Sono oltre 1.000 gli incontri in tutta Italia con oltre 300.000 genitori e studenti organizzati negli ultimi anni per cercare di informare e sensibilizzare. 30 Giugno Monza Via Filippo Turati 8, 20900 ore 16.00 presso Teatro Binario 7

Iscrizione: http://www.salvagenteitalia.org/event/le-testimonianze-del-pesciolinorosso/?event_date=2019-06-30