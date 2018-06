Lo shopping di corsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Dopo il successo di mercoledì scorso (20 giugno) con Fabiana e Sara Rapezzi, campionesse italiane 2018 di corsa in montagna a coppie, torna «Corriamo a fare shopping con», un’iniziativa promossa da «Iovedodicorsa» e «CiaoRunner», i brand di Marco Frattini, con il patrocinio del Comune di Meda. L’idea è semplice: una corsa «notturna» di cinque /sei chilometri per le strade di Meda, in occasione dei mercoledì di apertura serale dei negozi, con un «ospite» del mondo runner. Mercoledì 27 giugno si correrà con Franz Rossi, ultra trailer, scrittore e blogger. Triestino e milanese di adozione, per scommessa ha corso la sua prima maratona prima di compiere i 40 anni. Nel 2008 ha fondato la rivista «X.RUN – Storie di corsa», scrive sul suo blog «La corsa attorno» su Repubblica.it, ha scritto a quattro mani con Giovanni Storti, comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, il libro «Corro perché mia mamma mi picchia» che, nel 2014, ha vinto il «Premio Bancarella Sport». Nel 2010 ha dato vita gruppo degli «X.RUNNERs» che partecipano alle gare per promuovere l’attività di «Emergency» e ha corso diverse ultramaratone: la «Monza Resegone» con Giovanni Storti, l’«UltraTrail du Mont blanc» e il «Tor des Géants». Mercoledì 4 luglio appuntamento con Stefano Frascoli. Ventinove da compiere, avvocato, mezzofondista tesserato per il «Cus Insubria» di Varese, Stefano Frascoli ha scoperto seriamente l’atletica leggera solo nel 2012: un colpo di fulmine che lo ha portato a fondare nel 2015 il blog «La gang degli atleti disagiati» e a scrivere nel 2016 «Correre nel vento», una raccolta di 46 racconti brevi che parlano di emozioni, sensazioni, sfide e passioni che circondano il mondo dell’atletica leggera L’ultima corsa, mercoledì 11 luglio, è con gli ex nazionali di ultramaratona Andrea Accorsi, campione italiano IUTA «12 ore in pista» e «6 ore in pista», e Monica Bracchetti, campionessa italiana IUTA «24 ore in pista» e «12 ore su strada», che oggi organizzano la maratona di Crevalcore, in provincia di Bologna. Per tutti gli appuntamenti ritrovo alle ore 20.20 presso lo showroom di «Iovedodicorsa» (via Luigi Rho, 64 – Meda) e partenza alle 20.50. Alle 21.30 arrivo con ristoro e aperitivo. Partecipazione gratuita. ------------------------------- Marco Frattini è nato a Milano il 27 luglio 1976. Residente a Meda, in Brianza, dal 2006 è audioleso profondo. Tre volte campione italiano di maratona (2010/11/12) e tre campione italiano di cross (2009/10/11) per la «FSSI» (Federazione Sport Sordi Italia), è ideatore della app per iPhone e Android «CiaoRunner», il primo social network dedicato alla corsa, e fondatore di «Iovedodicorsa», brand di abbigliamento tecnico dedicato al mondo dei runner.