Mostra Evento di design, arte, food, flower & wine con protagonista il portacandele organizzato da DIMA art& design in collaborazione con Bistrot in Dima inaugurazione giovedì 21 novembre 2019 ore 18.30 aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 presentazione di Bellavista Gran Cuvée Alma non dosato selezione Bistrot in Dima performance musicale della Jazz Accademy Triangle di Beppe Aliprandi, Giampiero Spina e Valerio Della Fonte presso DIMA art& design e Bistrot in Dima Via Crocefisso, 2 a/b Vimercate (MB) LUMEN è una mostra di arte e design con protagonisti 15 tra artisti e designer che insieme interpretano sotto una nuova luce, un oggetto di rara forza evocativa: il portacandela L’evento è stato pensato per tutti coloro che al di là di ogni nostalgia si lasciano ancora incantare da una candela accesa. Tecniche e materiali diversi, dal silicone alla ceramica passando per il ferro, il legno e gli oggetti di recupero, sono stati impiegati dagli artisti che, ognuno secondo la propria cifra stilistica, hanno realizzato portacandele esposti negli spazi DIMA e come ornamento sui tavoli di Bistrot in Dima. Con la loro estetica ricercata e sperimentale, questi oggetti di design contribuiscono concretamente a portare la luce negli spazi che amiamo abitare. In esposizione portacandele realizzati dagli artisti: Lorenzo Acquaviva Giusto, Roberto Cambi, Alessandro Ciffo, Roberta Colombo, Franco Corso, Michele Franco, Fusionedistinti , Antonio Ginto, Nina Khemchyan, Roberto Mora, Cinzia Ronchi, Sabrina Salvioni, Valeria Scuteri, Alberto Timossi , Matteo Volpati A seguire, organizzata da Bistrot in DIMA, si svolgerà una cena di raccolta fondi da devolversi a UNIVERSO COOPERATIVA SOCIALE Onlus con cerimonia di consegna della somma raccolta. per la cena di beneficienza è richiesta la prenotazione da effettuarsi telefonando a Bistrot in Dima ai numeri 366 637 3730 e 039 220 9736 L’evento è sponsorizzato da Bellavista Franciacorta e AUDI Lombarda Motori 2