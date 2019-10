Monza si tinge di rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Synlab CAMLei ha deciso di coinvolgere le Donne in una “maratona” di educazione sanitaria, prevenzione e benessere. Nella settimana del 28 ottobre, saranno diversi gli appuntamenti che chiameranno a raccolta cittadine e medici per riflettere insieme sulla Medicina di Genere. Punto focale della settimana in rosa firmata CAMLei sono i convegni: il primo, che si terrà martedì 29 ottobre, è dedicato ai medici e si svolgerà all’interno dell’Auditorium Angelo Gironi di Synlab CAM Monza. Il convegno darà diritto a 5 crediti ECM. Insonnia, dieta, stress e intestino, posture sbagliate e sovrappeso, saranno invece i temi del convegno aperto gratuitamente al pubblico, che si svolgerà mercoledì 30 ottobre alle ore 19.30, sempre all’interno dell’Auditorium Angelo Gironi di Synlab CAM Monza. Un team di esperti approfondirà quelli che oggi sono i fattori più influenti sul benessere della Donna, lasciando ampio spazio a un confronto diretto con la platea, che potrà porre domande e beneficiare delle competenze e conoscenze dei relatori. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso la Segreteria Organizzativa: Sig.ra Sara Casati - tel. 039 2397.450 - sara.casati@synlab.it. La Settimana della Donna organizzata da Synlab CAM Monza si completerà, poi, con quattro giornate di open day tematici e la proposta di visite gratuite effettuate dagli specialisti di CAMLei. Consulenza psicologica, Medicina Antiaging, Pavimento pelvico e femminilità, Nutrizione e donna sono le quattro aree che le pazienti avranno la possibilità di esplorare, regalandosi un’attenzione spesso non scontata in ambiti frequentemente trascurati, ma condizionanti la qualità di vita delle Donne. Fondamentale la prenotazione, da effettuarsi contattando il numero 039 23971 dalle ore 14 alle ore 17 dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento posti.