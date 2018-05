Elezioni a Nova Milanese, i candidati della lista del Partito Democratico

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Fabrizio Pagani, candidato della coalizione di centrosinistra con il Pd e alcune liste civiche.

Fabrizio Pagani, cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista è sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale del Partito Democratico.

I candidati

Andrea apostolo

Claudio Schiavon

Chiara Dal Molin

Federica Damilano

Moreno Drago

Valeria Fasola

Orazio Frattaruolo

Savina detta Sabina Frontino

Ugo Lina

Mario Panella

Giacomo Panzeri

Angelo Paris

Francesco Ratti

Teresa Tasca

Irene Zappalà

Giovanni Zurzolo