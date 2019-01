Pallanuoto, granchi ancora vittoriosi: Nc Monza in testa a punteggio pieno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Un’altra vittoria con una sola rete di scarto e finale thriller. Tanto basta ai monzesi per tornare da Como con tre punti in più in classifica e guardare dalla vetta - già dopo le seconda giornata - tutte le altre squadre del Girone 2 di Serie B, occupata con le parimerito a quota 6 Metanopoli e Varese. Determinante il tiro in fondo al sacco a 117 secondi dalla fine del centroboa Maurizio Catalano con una bomba in girata dalla sua posizione, gol che consente al Nuoto Club Monza di superare 8-9 i cugini della PN Como. Curiosità: Catalano ha segnato pochi secondi dopo il suo rientro da un’espulsione temporanea che aveva favorito il momentaneo 8-8 dei lariani. “E’ stata una partita molto fisica, complice anche un arbitraggio che a nostro parere avrebbe dovuto tenere maggiormente le redini dell’incontro - ha commentato coach Fabio Frison - Avremmo potuto e dovuto chiudere prima la partita per evitare di soffrire tanto nel finale. Abbiamo sbagliato ancora tante occasioni e regalato letteralmente due reti agli avversari per le nostre distrazioni difensive”. I parziali raccontano tanto della battaglia giocata all’Olimpica di Como. Un primo break di marca biancorossa porta i granchi ad un +2 nel primo tempo ma i comaschi, con l’ex attaccante monzese Alberto Barzon, replicano con un parziale di 4-0. Dal 5-5 si lotta rete su rete, fino al gol finale di Catalano a meno di due minuti dall’ultima sirena. I monzesi, senza il capitano Stefano Ingegneri ma con il rientro momentaneo (perché impegnato fuori Italia per lavoro) dell’attaccante Tommy Montrasio, insieme ai più giovani difendono il vantaggio con le unghie e coi denti e sventano con un pizzico di fortuna l’ultimo assalto biancoblu. I Granchi tornano a incrociare le chele sabato 26 alla “Pia Grande” in un inedito lunch match: si giocherà infatti alle 13 contro la Mestrina Nuoto ancora ferma a zero punti. “Non dobbiamo farci ingannare dalla loro situazione attuale - ammonisce Frison - i lagunari verrano da noi con una grandissima voglia-necessità di smuovere la classifica. Cerchiamo comunque di allungare il passo perché poi saremo ospiti della Metanopoli, la favorita al momento per la promozione”. Gli altri risultati della Serie B/Girone 2 CUS Geas Milano - Promogest Quarto Sant’Elena 11-8 SD Metanopoli - Sea Sub Modena 14-3 Mestrina Nuoto - Varese ON 5-8 PN Bergamo - Reggiana Nuoto 10-9 La Classifica dopo la seconda giornata SD Metanopoli, Varese ON, NC Monza 6 CUS Geas Milano 4 PN Bergamo, Sea Sub Modena 3 Reggiana Nuoto 1 Mestrina Nuoto, Promogest Quarto Sant’Elena, PN Como 0