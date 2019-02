Agonistica in sport rane rosse: incetta di medaglie ai regionali invernali e al trofeo titanp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Agonistica IN SPORT RANE ROSSE: incetta di medaglie ai Regionali Invernali e al Trofeo Titano” Vimercate, 19 Febbraio 2019 Doppio impegno per la squadra agonistica IN SPORT RANE ROSSE – Sezione Agonistica di IN SPORT, Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta CONI (www.insportsrl.it) – che nel weekend 16-17 Febbraio u.s. ha partecipato sia ai Campionati Regionali Invernali di Nuoto che al prestigioso Trofeo Titano in programma a San Marino. Francesca Fangio e Anna Pirovano sul podio insieme a Arianna Castiglioni. Risultati eccellenti per i nuotatori e le nuotatrici IN SPORT RANE ROSSE nella due giorni divisa tra la piscina “Pia Grande” di Monza e la piscina “D. Samuele” di Milano: ben 16 podi con 5 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo. Nella prima giornata la prima medaglia se la mette al collo Sara Morotti che vince l’oro nei 100 metri misti Senior con il tempo di 1’03”11. Buone prestazioni anche da Anna Pirovano che conquista l’argento nei 800 metri misti e da Ludovica Patetta che chiude al terzo posto negli 800 metri misti Cadetti. Nella seconda giornata arriva subito un oro con Brambillaschi che sbaraglia la concorrenza nei 50m stile libero Ragazzi, poi grande prestazione di Fangio e Pirovano che arrivano rispettivamente seconda e terza nei 100m rana dietro all’imprendibile Castiglioni. La sequenza di medaglie continua l’oro della Pirovano nei 200 farfalla, specialità che porta con sé anche altri due argenti con Caprioli nei Ragazzi e Bolognese nella categoria Cadetti. La medaglia d’argento è quella più gettonata infatti nei 200 misti sia Capelli (cat. Juniores) e Brambillaschi salgono sul secondo gradino del podio. I 200 misti portano anche altre medaglie: Sara Ongaro conquista la medaglia d’oro mentre Patetta conquista un buon bronzo nei Cadetti. Grandi prestazioni anche nei 400 stile dove il testa a testa è tutto IN SPORT RANE ROSSE: a spuntarla è Anna Pirovano che conquista l’oro davanti a Sara Ongaro. Alessandro Pinzuti (al centro) sul gradino più alto del podio dei 100m rana insieme a Riccardo Cervi (a dx), terzo (Foto FSN). Negli stessi giorni a San Marino si è tenuto la 17esima edizione del “Trofeo Titano”, 6° Gran Prix d’Inverno. Buona prova per la squadra IN SPORT RANE ROSSE che si è classificata al terzo posto nella classifica di società, dietro alla Spagna e alle Fiamme Oro. Scatenati fin da subito i fratelli Matteazzi che vanno a podio nei 400m misti: a spuntarla è Pier Andrea che vince l’oro mentre Massimiliano si deve “accontentare” della terza piazza. Il duetto tra loro continuerà anche nei 200m misti con Pier Andrea che riesce ad aggiudicarsi l’argento mentre Massimiliano ancora bronzo. La doppietta oro/bronzo viene ripetuta anche da Alessandro Pinzuti e Riccardo Cervi nella specialità dei 100m rana. Prestazione importante anche di Matteo Milli che si aggiudica due medaglie: oro sui 50m dorso e argento sui 100m dorso. Da sottolineare anche le medaglie di bronzo di Cervi nei 200m rana e di Fabio Lombini nei 400m stile. Contributi tecnici e fotografici by Mauro Romanenghi.

