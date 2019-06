Tennis, il CT Ceriano sbanca nella tappa casalinga del circuito 'Fratelli Rossetti'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Tre successi tutti in rosa e altrettante finali sono il ricco bottino del Club Tennis Ceriano al termine della tappa casalinga del circuito giovanile "Fratelli Rossetti", rassegna che quest'anno celebra la sua quindicesima edizione. Nel tabellone under 10 trionfa Martina Morotti che supera in finale Giorgia Buccinotti per 6-3 1-6 6-1 mentre in quello under 12 femminile a vincere al fotofinish è Sophie Ferrario (6-4 5-7 7-5 in finale su Maia Sofia Fossati). Tutta cerianese la finale under 16 tra Anna Menegazzo e Chiara Papi, vinta dalla prima per 6-4 6-0. Bene anche i ragazzi con le finali under 10 e under 12 conquistate rispettivamente da Matteo Mottadelli (sconfitto da Filippo Tomazzolli per 6-2 6-3) e da Alessandro Corsini (battuto da Van Son Didoni per 6-1 7-5). Quest'anno quello cerianese era il quarto 'round' di una manifestazione che vedrà il suo culmine a fine agosto con il Master conclusivo in programma al Tc Parabiago. "Il lavoro a livello agonistico di tutti i club, anche sui più giovani, si vede e sta dando i suoi frutti perché abbiamo visto match molto validi e questo è un bene perché testimonia di un movimento in salute", commenta il presidente del Ct Ceriano Severino Rocco.