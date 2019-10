Tennis, serie A2 2019: tutto pronto al CT Ceriano per l'esordio contro Beinasco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

L'attesa è finita. Il campionato di Serie A2 femminile 2019 di tennis ha preso il via nelle scorse ore con la prima delle sette giornate della fase a gironi. Esordio posticipato per le ragazze del Club Tennis Ceriano che, domenica 6 ottobre, hanno osservato il turno di riposo programmato e che giocheranno il loro primo match in casa (sui campi veloci del Centro Robur di Saronno) contro il Tennis Beinasco domenica 13 ottobre. La formazione torinese arriverà in Brianza forte dei primi tre punti conquistati grazie al successo per 4-0 contro lo Sporting Club Sassuolo. Tra gli altri risultati del girone B, da segnalare il pari in Alto Adige tra le padrone di casa del Tc Rungg e il Tc Cagliari oltre al 4-0 con cui il Tc Mestre ha superato la squadra B del Circolo Sporting Stampa di Torino. Iniziare col piede giusto sarà fondamentale per la formazione cerianese che, tra novità e conferme, è una delle più attese. Pronto anche il neo capitano della formazione Silverio Basilico: "Il girone è molto equilibrato e in parte questi primi risultati lo dimostrano. Per noi sarà importante giocare partita per partita, senza fare troppi calcoli sugli altri risultati ma cercando di mantenere sempre alti i livelli di forma e concentrazione".