Tennis, serie A2: il Ct Ceriano ko in casa contro il Tc Rungg

Le luci del centro Robur Saronno che si spengono d'improvviso, pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra il Ct Ceriano e il Tc Rungg, e che costringono a una breve interruzione anche durante il primo match, sono il primo segnale di una giornata che si preannunciava fin da subito difficile per il club brianzolo. E infatti, il Tc Rungg passa per 4-0 e infligge a Ceriano il primo stop stagionale in casa. Un successo meritato per le ragazze altoatesine che hanno dominato il confronto fin dalle prime battute. Niente da fare per il CTC che, dopo il successo contro Beinasco (Torino) resta a 3 punti nel girone 2. Raggruppamento in cui, invece, volano sia il sodalizio di Bolzano sia il Tc Mestre, vittorioso per 3-1 in Piemonte proprio contro il Tennis Beinasco. In questa terza giornata stagionale della Serie A2 femminile 2019, gli equilibri del girone cominciano a definirsi e prendere forma con la formazione veneta, avversaria del Ct Ceriano nel prossimo turno, sempre più leader; e con lo Stampa Sporting Torino B e Sc Sassuolo ancora fanalini di coda a zero punti. In mezzo, ancora tutto da decidere. Quella a Ceriano è stata una vittoria senza discussioni per Rungg, che consolida così il secondo posto mentre il club brianzolo guarda avanti: "Complimenti alle nostre avversarie che hanno vinto meritatamente, confermandosi una delle favorite per il primo posto nel girone. Domenica prossima avremo un'altra sfida molto difficile contro il Tc Mestre ma sono convinto che la nostra squadra abbia la possibilità di puntare al terzo posto", parola del presidente del Ct Ceriano Severino Rocco. Passando alla cronaca dal campo, nel primo match di giornata Anne Schaefer ha sfidato Verena Meliss, numero uno proveniente dal vivaio del club altoatesino. Nel primo set, l'esperta tennista tedesca ha recuperato subito il break di svantaggio 'patito' in avvio e ha fatto suo con decisione il primo parziale. Alla lunga però la potenza e la forza atletica della 22enne azzurra hanno fatto la differenza. Nel secondo singolare di giornata nemmeno Angelica Moratelli, fin qui trascinatrice del Ct Ceriano, è riuscita a riportare la sfida in equilibrio e s'è dovuta arrendere alla svizzera Susan Bandecchi in due set. La successiva vittoria di Martina Spigarelli (brianzola pure lei ma in forza al Rungg) su Rachele Zingale ha decretato il successo del club altoatesino rendendo ininfluente il doppio. Domenica 27 ottobre il Ct Ceriano andrà quindi a Mestre per cercare di rallentare la corsa delle prime della classe; interessante, nella prossima giornata, anche il derby piemontese tra la formazione B dello Sporting Stampa e il Tennis Beinasco mentre il Tc Cagliari farà visita a Sassuolo per tentare l'aggancio al secondo posto. RISULTATI Terza giornata Girone 2 TC Rungg b. Club Tennis Ceriano 4-0 Verena Meliss (R) b. Anne Schaefer (C) 4-6 6-2 6-1, Susan Bandecchi (R) b. Angelica Moratelli (C) 6-1 7-6, Martina Spigarelli (R) b. Rachele Zingale (C) 6-3 6-2, Meliss/Bandecchi b. Schaefer/Stuani 6-3 6-2. CLASSIFICA, GIRONE 2 1. Tennis Club Mestre, 9 punti 2. Tennis Club Rungg, 7 punti 3. Tennis Club Cagliari, 4 punti 4. Club Tennis Ceriano, 3 punti 5. US Tennis Beinasco, 3 punti 6. Sporting Stampa "B", 0 punti 7. Sc Sassuolo, 0 punti