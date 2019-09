“Unforgettable”: Nick The Nightfly omaggia Nat King Cole giovedì 26 settembre a Limbiate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Imperdibile appuntamento con la musica di qualità, in particolare per gli appassionati di jazz, a Limbiate (Mb): giovedì 26 settembre, nell’antica Chiesa di San Giorgio, in piazza Solari, nel centro storico della cittadina brianzola, è in programma il concerto di Nick The Nightfly, cantante, musicista, compositore e produttore, ma anche celebre voce radiofonica (il suo “Monte Carlo Nights”, sulle frequenze di Radio Monte Carlo, è un programma cult da ormai trent’anni) e direttore artistico del Blue Note di Milano. Con il progetto “Unforgettable”, Nick The Nightfly omaggerà Nat King Cole, uno dei più grandi cantanti della musica jazz e pop, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Morto prematuramente nel 1965, a 46 anni non ancora compiuti, Nat King Cole è tuttavia riuscito a piazzare ben 150 singoli - una cifra sbalorditiva - nella top ten delle classifiche americane, spaziando dal jazz al rhythm’n’blues fino al pop più raffinato. Le sue orme sono state seguite dalla figlia Natalie, anche lei cantante di successo. Per questo concerto-tributo (inizio live ore 21; ingresso libero fino a esaurimento posti), organizzato e promosso dal Comune di Limbiate con il contributo di Gelsia, società municipalizzata di igiene urbana, Nick The Nightfly proporrà un repertorio antologico, che comprenderà i brani più noti di Nat King Cole, a partire da “Straighten Up and Fly Right” fino a “Pretend”, “Mona Lisa”, “Love” e molti altri. Nick sarà affiancato dalla splendida voce di Maggie Charlton per ricreare alcuni dei duetti di Nat King Cole con la figlia Natalie, come “Unforgettable” e “Route 66”. La direzione musicale del concerto è affidata a Gabriele Comeglio, tra i più importanti e apprezzati sassofonisti italiani e autore degli arrangiamenti (nonché direttore della Monte Carlo Nights Orchestra, la big band con cui Nick The Nightfly ha pubblicato i cd “Live At The Blue Note”, “The Devil” e “Swing & Sing Live” e ha partecipato a innumerevoli festival in Italia e all’estero), coadiuvato per l’occasione da un settetto composto da importanti nomi del jazz italiano, a cominciare dal trombettista Emilio Soana. Afferma Nick The Nightfly: «Nat King Cole è stato un grande personaggio, che con la sua musica e la sua abilità di interprete ha saputo infrangere non solo le barriere di genere musicale, ma anche quelle razziali. È, quindi, un esempio come artista e come uomo ed è impossibile non amarlo. Il nostro tributo si inserisce in questa direzione, in modo che la sua straordinaria figura non sia ingiustamente dimenticata». «Siamo orgogliosi di poter organizzare un concerto di così alto livello - dichiara il sindaco di Limbiate Antonio Romeo - innanzitutto perché siamo convinti che la musica, in tutte le sue forme, sia uno strumento di aggregazione per la comunità. In secondo luogo perché Nick The Nightfly vanta una lunga e onorata carriera: è l’occasione giusta, per gli appassionati e non della nostra città, per scoprire e conoscere un mondo che ha molto da offrire».