Spacciatori aggrediscono Brumotti e la sua troupe a Monza: coltellata a operatore

Le giostrine, i bambini e le famiglie. A pochi passi sulle panchine il "supermercato" della droga di Monza. A qualche centinaio di metri dalla stazione e poco distante dal centro.

Questo lo spettacolo che hanno "fotografato" le telecamere nascoste del telegiornale satirico "Striscia La Notizia" nel capoluogo brianzolo dove l'inviato del programma Mediaset Vittorio Brumotti è tornato per documentare il degrado dell'area e l'attività di spaccio.

Proprio a Monza, nei pressi dei giardinetti di via Azzone Visconti, domenica pomeriggio il campione di bike trial è stato aggredito da un gruppo di spacciatori: uno dei presunti pusher - ripresi dalle telecamere in uno dei sopralluoghi per il servizio insieme alla droga - ha impugnato una lama e ha ferito alla gamba uno degli operatori e ha puntato al petto di Brumotti che è stato però salvato dal giubbotto antiproiettile che indossava.

A mostrare le immagini di quanto accaduto in città è stato un servizio andato in onda durante la trasmissione che ha fatto luce sull'aggressione e sull'attività di spaccio a Monza. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Questura che ora indaga sull'accaduto, un gruppo di spacciatori avrebbe riconosciuto i collaboratori di Brumotti e avrebbe reagito alla vista delle telecamere. Oltre a ferire l'operatore e tentare di colpire lo stesso inviato, gli aggressori avrebbero anche rubato una spy-camera e provato a portare via il portafogli di uno dei malcapitati.

L'aggressione a Brumotti a Monza (Facebook/Striscia La Notizia)