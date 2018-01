Manifestanti e forze dell'ordine schierate fuori dall'Urban Center per la presentazione del libro dell'estrema destra

Tensione in centro Monza venerdì sera. Fuori dall'Urban Center dove era in programma la presentazione del libro di Gianfranco Stella "I grandi killer della Liberazione", un testo revisionista sulla Resistenza, grande schieramento di forze dell'ordine e polizia in tenuta antisommossa per evitare scontri tra esponenti di destra e manifestanti dei centri sociali in corteo.

I poliziotti hanno cintato tutta l'area del teatro dove all'interno era in corso la presentazione. Fuori gli sbarramenti delle forze dell'ordine hanno evitato che i contestatori potessero avvicinarsi all'area, sventando disordini e scontri. Il corteo poi ha cercato di aggirare il percorso e ha attraversato corso Milano e Largo Mazzini dove i manifestanti hanno nuovamente trovato davanti a loro la polizia.