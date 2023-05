Acra e STmicroeletronics foundation rafforzano le competenze stem di alunni e insegnati, attraverso il coding

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Letteralmente "programmazione informatica", il coding è una disciplina che ha come base il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi mentali che mirano alla risoluzione di problemi, la progettazione di sistemi e la comprensione del comportamento umano. Una metodologia didattica efficace, dunque, anche a scuola per la scomposizione di problemi complessi e lo sviluppo di un pensiero critico e costruttivo. Dalla collaborazione tra l'ONG ACRA ed STMicroelectronics Foundation è nato un programma formativo che si articola in numerose attività gratuite per le scuole. "ACRA in partnership con STMicroelectronics Foundation e con la supervisione scientifica del CREMIT - il Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia dell'Università Cattolica di Milano - ha formalizzato un'applicazione del coding per una didattica sempre più inclusiva e per la promozione delle discipline scientifiche - le STEM science, technology, engineering and mathematics - tra bambine e bambini." Afferma Dolma Bornengo, Responsabile Partnership ACRA. Un vero e proprio progetto didattico e pedagogico rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che vede il coding come strumento utile a favorire il pensiero critico e la creatività, il problem solving e la consapevolezza procedurale. Una metodologia d'insegnamento adeguata e funzionale per ogni classe e materia. "Lavoriamo con ACRA per promuovere l'educazione digitale in Italia tra i giovanissimi - prosegue Giovanna Bottani, Direttore Operativo STMicroelectronics Foundation - grazie alla loro conoscenza del territorio ed esperienza nella lotta alla povertà educativa, possiamo individuare i bisogni delle comunità locali e trovare soluzioni concrete. Questa opportunità ci consente di valorizzare la nostra competenza nel campo della tecnologia e contribuire al miglioramento del futuro delle nuove generazioni a partire dal territorio della nostra sede centrale di Agrate Brianza, fino a Catania, seconda sede in Italia". Il coding verrà proposto anche come approccio per avvicinare le classi ai temi dello sviluppo sostenibile e dell'educazione alla Cittadinanza Globale, contribuendo in modo innovativo a costruire i curricula di Educazione Civica in linea con Agenda 2030. Le attività sono imminenti: martedì 16 e 23 maggio in modalità online, il primo corso di formazione gratuito, aperto a docenti di ogni disciplina o ambito di insegnamento. Il corso avverrà anche in presenza il 24 maggio, 12 e 13 giugno presso l'Istituto Maria Levi Montalcini di Lissone. Il percorso formativo si articolerà in una seconda iniziativa dal nome Yes We Code, ossia giornate intensive di avvicinamento e sperimentazione degli strumenti coding, che vedrà i e le dipendenti di STMicroelectronics in qualità di volontari e lo staff di ACRA impegnati nell'attivazione di stazioni di apprendimento e laboratori didattici presso le scuole primarie e secondarie aderenti. Il primo appuntamento in programma è il 25 maggio presso l'Istituto Don Milani di Novate Milanese e coinvolgerà 4 classi e circa 100 alunni e alunne. I docenti interessati possono scrivere a scuola@acra.it per maggiori informazioni. Tutte le informazioni sul sito di ACRA al link: https://www.acra.it/notizie/news-dalla-sede/coding-docenti