I mici hanno fame: l'associazione ha bisogno di crocchette e di umido

Sos crocchette e cibo umido per i mici. Con l’estate arrivano nuovi ospiti e le emergenze, purtroppo ormai all’ordine del giorno, stanno svuotando rapidamente la dispensa.

L’appello arriva dall’associazione “Con Fido nel Cuore Onlus” che sta per inaugurare il rifugio a Cornate d’Adda e che nel frattempo sta ospitando e salvando dalla strada tanti mici.

“Attualmente sono 18 i gatti che ospitiamo – spiega a MonzaToday la responsabile Loredana Bruno -. Di cui 3 cuccioli. E a breve arriverà anche un altro gattino che si è salvato dall’incendio che è divampato nell’appartamento del suo proprietario. Il giovane adesso è ricoverato in ospedale, e nel frattempo il micio lo ospitiamo noi”.

Gatti che hanno bisogno, non solo di cibo, ma anche e soprattutto di una famiglia che li accolga. E c’è un micio che Loredana spera possa presto trovare un’adozione. Un’adozione del cuore quella per il gattino di 6 anni (castrato e in salute) che ha però problemi intestinali e necessita nella pappa anche un po’ di olio di vaselina.

“Il gattino faceva parte di una colonia felina di Chignolo, in provincia di Bergamo – spiega -. L’area dove c’era la colonia è stata dismessa e per quel gattino particolarmente delicato rimanere in mezzo a una strada senza aiuti sarebbe una condanna a morte certa”.

Per contatti con l’associazione telefonare a Loredana al 347.3596655 (dopo le 16).