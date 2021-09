Gelati a quattro zampe, l'idea della gelateria brianzola

Ananas e ginger, Cocco e riso, Yogurt e carota: sono questi i tre gusti del "gelato a quattro zampe", ideato dalla Gelateria Il Ranocchio di Rena (a Correzzana).

"Abbiamo a cuore i nostri amici a 4 zampe! Per questo produciamo un gelato artigianale fatto apposta per loro" si legge sul loro account Instagram, un coloratissimo puzzle di gusti e di colori. La Gelateria Il Ranocchio di Rena, del resto, è un'apprezzatissima gelateria artigianale nel cuore della Brianza con oltre 50 gusti di gelato, tra cui gelato per celiaci, gelato vegan e gelato alcolico.

Come dev'essere un gelato per i cani? Deve essere digeribile, prima di tutto. E privo di sostanze che, innocue per l'uomo, possono essere nocive per l'animale (come ad esempio il cacao o i conservanti). Inoltre, non deve essere realizzato con ingredienti che possono provocare allergie. Il mix perfetto contiene sempre un frutto o una verdura, per una merenda sana a prova di quattro zampe.