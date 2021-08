La posizione in cui il cane dorme "nasconde" un messaggio

Ci hai mai fatto caso a come dorme il tuo cane? Non tutti lo sanno, ma la posizione che il nostro amico a quattro zampe assume durante il sonno racconta la sua personalità e anche il suo stato di benessere. Ecco perché vale la pena osservarla con attenzione.

Su un lato

Se il tuo cane dorme in genere su un lato, significa che è a suo agio con l'ambiente circostante, che è sicuro di sé e felice di trovarsi in casa tua. Cosa rivela del suo carattere, la posizione? Spensieratezza e lealtà.

Rannicchiato

La posizione rannicchiata è la più frequente. Le zampe sono nascoste sotto il corpo, e la coda è avvolta tutta intorno arrivando fino al muso. Raggomitolandosi, il cane conserva naturalmente il calore del suo corpo e protegge le zampe, il muso, la gola e gli organi interni. Se dorme in questa posizione ha un animo dolce e gentile e si adatta ad ogni situazione.

Superman

Molti cani dormono a pancia in giù, ma i cuccioli che assumono la posizione cosiddetta "di Superman" sono probabilmente i più adorabili di tutti. Con tutti e quattro gli arti distesi e la testa a livello del suolo, sembra che stiano volando. Tale posizione consente al cane di alzarsi e di muoversi facilmente, non appena lo chiami o si sveglia. Se dorme in questa posizione, l'animale ha un'altissima energia.

Zampe pazze

Potrà sembrarti una posizione strana ma, in realtà, non c'è nulla di preoccupante: il cane che dorme a pancia in su e con le gambe stiracchiate è fiducioso, si sente al sicuro nel suo ambiente e con la sua famiglia (è infatti una posizione che rende vulnerabili). Per carattere tende ad essere molto rilassato, e ha una tendenza all'indipendenza.

Pancia a riccio

Il cane che dorme a pancia in giù, un po' di lato e con le zampe anteriori stese lungo la pancia, non è molto rilassato: i suoi muscoli sono tesi e gli impediscono di entrare nella fase REM del sonno. Non preoccuparti, però: questo non significa che il tuo cucciolo non sia rilassato nella vita. Potrebbe solamente essere molto energico ed avventuroso, sempre pronto all'azione e al divertimento. e avventurosi del branco, pronti all'azione e al divertimento in ogni momento!

Posizione del morto

Molti cani che dormono in casa optano per la posizione del morto, come se fossero svenuti, in genere per rinfrescarsi. La maggior parte delle volte, si tratta di cani che hanno speso molte energie durante il giorno o che sono surriscaldati. Se poi sono molto felici e rilassanti, solleveranno le zampe in aria.